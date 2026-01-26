Suriye'de iki insani yardım koridoru açıldı; BM’nin konvoyu Kobanî’ye ulaştı

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve ona bağlı güçlerin 6 Ocak'tan bugüne devam eden saldırıları nedeniyle Suriye'de insani durum gittikçe kötüleşiyor.

Rojava, SDG'nin bazı bölgelerden çekilmesi ve müzakerelerin tıkanmasının ardından bir süredir geçici Suriye hükümeti ve ona bağlı güçlerin kuşatması altında bulunuyor. Söz konusu kuşatma; su, elektrik, internet ve iletişim hatları gibi temel hizmetlerin kesilmesine neden oldu.

Soğu durumu daha da kötüleştirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) başta olmak üzere insan hakları örgütleri, "büyük bir insani felaket" uyarısında bulunarak, kent sakinlerinin ciddi gıda, ilaç ve bebek maması sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bu zorlu durum, bölgeyi etkisi altına alan ve son 50 yılda görülmemiş düzeydeki "emsalsiz" kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla birleşince daha da ağırlaştı.

ÖHD: Uluslararası toplum Rojava’nın hukuki ve siyasi statüsünü tanısın

Çevre köylerden çok sayıda sivilin Kobanî kent merkezine sığınması krizi daha da derinleştirmiş durumda. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam etse de, durumun hala istikrarsız olduğu ve tehlikenin sürdüğü belirtiliyor.

Bölgeden sağlıklı bilgi alamayan uluslararası ve yerel kurumlar, çocuklar başta olmak üzere sivil yurttaşların temel ihtiyaçlara erişememesi ve can kayıpların artmasından duydukları endişeyi belirterek acil yardım çağrıları yapıyor.

Fotoğraf: Suriye Savunma Bakanlığı

Kuşatma altındaki kentlere insani koridor

Çağrılar devam ederken Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hem Kobanî'ye hem de Haseke kentine yönelik birer insani koridor oluşturacağını bildirdi.

Aktarılanlara göre, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridor devreye alındı.

Bununla, yardım malzemelerinin söz konusu yerlere ulaştırılması ve korunma ihtiyacı duyan kişilerin tahliyesinin sağlaması amaçlanıyor. Kobanî'de çatışmalar nedeniyle son yıllarda yerlerinden edilen çok sayıda kişi yaşıyor.

Açılan iki koridordan biri, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde devreye girdi.

İkinci insani yardım koridoru ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

BM’nin konvoyu Kobanî’de

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından organize edilen, 24 tırdan oluşan insani yardım konvoyu Halep ilinden yola çıkarak Kobanî'ye giriş yaptı.

Günlerdir temel gıda maddeleri, ilaç ve yakıta erişimde büyük zorluk yaşayan bölge halkı için hayati önem taşıyan bu sevkiyat, çocuk ölümleri ve artan açlık riskinin ardından atılan ilk somut destek adımı oldu.

Barzani Yardım Vakfı (BCF) da Rojava’ya bir insani yardım konvoyu ulaştırdı. Birkaç gündür Rojava için yürütülen yardım kampanyasına, farklı bölgelerden çok sayıda kişi destek verdi.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, on gündür ağır bir kuşatma altında bulunan Kobanî’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yürüttükleri yoğun çabaların sonuçlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ateşkes uzatıldı

Şam hükümeti ve SDG'nin verdiği bilgilere göre, Cumartesi günü sona eren ateşkes, uluslararası arabuluculuk sonucunda 15 gün süreyle uzatıldı. Pazar günü, zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel durumun sakinliğini koruduğu bildirildi.

SDG'nin, Kürt özerk yönetimine bağlı kurumların devlet düzenine nasıl entegre edileceğine ilişkin bir plan sunması bekleniyor.

(AB)