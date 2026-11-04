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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 11:00 4 Kasım 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 11:43 4 Kasım 2026 11:43
Okuma Okuma:  3 dakika

SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU

Suriye'de 10 ayda 2 bin 635 kişi öldürüldü: Bin 818'i sivil

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, 2026'nın ilk 10 ayında yaşamını yitiren 2 bin 635 kişinin yüzde 69'unu siviller oluşturdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye'de 10 ayda 2 bin 635 kişi öldürüldü: Bin 818'i sivil
SOHR'ye göre Suriye'de 2026'nın ilk 10 ayında ölenlerin yüzde 69'u sivildi. (Fotoğraf: Murat Bay)
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Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın ülkeden kaçması ve siyasi, askerî ve güvenlik bürokrasisinin çökmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Suriye'nin bir yılı: "11 bin 439 can kaybı ve hesap verebilirliğin yokluğu"
SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU
Suriye'nin bir yılı: "11 bin 439 can kaybı ve hesap verebilirliğin yokluğu"
9 Aralık 2025

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 1 Ocak-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ülkede meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin bilançosunu açıkladı.

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Gözlemevinin 1 Kasım'da yayımladığı rapora göre, yılın ilk 10 ayında Suriye genelinde 2 bin 635 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin bin 818'i sivil, 817'si ise sivil olmayan kişilerden oluştu.

Rapora göre, toplam can kaybının yaklaşık yüzde 69'unu siviller oluşturdu. SOHR, askeri operasyonlar, güvenlik ihlalleri, cinayetler, savaş kalıntılarının neden olduğu patlamalar nedeniyle can kayıplarının devam ettiği belirtildi.

En fazla can kaybı şubat ayında

SOHR'un aylık istatistiklerine göre,

Ocak: 189'u sivil 289 can kaybı

Şubat: 211'i sivil 582 can kaybı

Mart: 188'i sivil 238 can kaybı

Nisan: 167'si sivil 245 can kaybı

Mayıs: 230'u sivil 287 can kaybı

Maziran: 159'u sivil 189 can kaybı

Temmuz: 202'si sivil 231 can kaybı

Ağustos: 157'si sivil 179 can kaybı

Eylül: 160'ı sivil 207 can kaybı

Ekim: 155'i sivil 188 can kaybı yaşandı.

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Ekim ayında 30 çocuk öldü

SOHR'un ayrıca yayımladığı ekim ayı raporuna göre, ay boyunca hayatını kaybeden 188 kişinin 155'i sivildi. Siviller arasında 30 çocuk ve 13 kadın bulunuyordu. Sivil olmayan 33 kişinin 25'i hükümet güçleri mensubu, altısı yerel silahlı kişiler, ikisi ise cihatçı grupların üyeleriydi.

Ekim ayında 65 kişi cinayetlerde, 16 kişi savaş kalıntılarının patlaması sonucu, 14 kişi rastgele açılan ateş nedeniyle, 12 kişi ise mezhepsel bağlantılı öldürme olaylarında hayatını kaybetti.

Toplu mezarlarda 13 kişinin kalıntılarına ulaşıldı.

Sekiz kişi silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda,

Yedi kişi Ürdün hava saldırılarında,

Üç kişi hükümet güçlerinin ateş etmesiyle,

İki kişi İsrail güçlerinin ateş etmesiyle,

İki kişi Türkiye sınırındaki jandarma ateş etmesiyle yaşamını yitirdi.

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Soruşturma çağrısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin yüksek orandaki can kaybının ülkede güvenlik sorunlarının ve hak ihlallerinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

SOHR, bütün öldürme olayları hakkında bağımsız ve şeffaf soruşturmalar açılması, bireysel ve kurumsal sorumlulukların belirlenmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

SOHR ayrıca mağdur yakınlarının hakikate ulaşma, adalet ve giderim haklarının güvence altına alınmasını istedi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrı yapan Gözlemevi, Suriye'deki ihlallerin belgelenmesi, sivillerin korunması ve cezasızlığın önlenmesi için çalışmaların artırılmasını talep etti.

SOHR, sivil nüfusun korunmasının yalnızca şiddetin sona erdirilmesiyle değil, ihlallerin tekrarını önleyecek hukuki ve kurumsal güvencelerin oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

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(FY)

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İstanbul
suriye insan hakları gözlemevi ölümler sivil ölümler çatışma
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