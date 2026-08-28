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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 07:34 28 Ağustos 2026 07:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 07:40 28 Ağustos 2026 07:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre atama, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle gerçekleştirildi.

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Kararnamede, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi’yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır" ifadelerine yer verildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Ahmed Şara Mazlum Abdi
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