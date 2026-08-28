Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atadı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre atama, 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle gerçekleştirildi.
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Kararnamede, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi’yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır" ifadelerine yer verildi.
(FY)
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