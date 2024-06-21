"Suriye, basın mensupları için her zamanki kadar tehlikeli"

Beşar Esad ile komşu liderler arasında diplomatik ilişkiler ısınırken, Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'ye sürgün edilen Suriyeli muhabirler, hapis ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları Suriye'ye sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Lübnan'da yaşayan üç Suriyeli gazetecinin ülkeyi terk etmek için acil destek talebinde bulunmasının ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) mülteci gazeteciler için ülkelere ‘koruma’ çağrısı yaptı.

Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'de yaşayan gazetecilere yönelik sınır dışı ve iade tehdidine karşı Suriye'nin halen tehlikeli olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Bu ülkelerin "gönüllü geri dönüş" adı altında Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesini meşrulaştıracak tedbirler aldığını belirten RSF ve SCM, gazeteciler için ayrı bir düzenleme yapılmasını istedi.

Beyrut'ta yaşayan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Şamlı bir serbest gazeteci "Suriye'de hapse girmemek ve ölmemek için saklandık. Şimdi ise hapsedilmemize ve ölümümüze yol açacak olan Suriye'ye sınır dışı edilmekten kaçınmak için saklanıyoruz. Neredeyse aynı durum” dedi.

RSF'nin Orta Doğu Masası Başkanı Jonathan Dagher Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'de ikamet eden Suriyeli gazetecilerin sürekli olarak tutuklanma ve sınır dışı edilme korkusu içinde yaşadığını belirterek “Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Suriye'ye geri gönderilmeleri halinde tutuklanma ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Onları kabul eden hükümetlere ve bir bütün olarak uluslararası topluma, onlara koruma ve güvence sağlamaları çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir koşul altında, kendilerine zulmetmeye devam eden rejime geri gönderilmemeliler” dedi.

SCM'nin Medya ve Özgürlükler Programı Koordinatörü Ebaa Munzer de "Suriye, gazetecilerin tutuklanma, kaçırılma ve öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğu güvensiz bir ülke olmaya devam ediyor. Bu nedenle, komşu ülkelere, kendilerine sığınan Suriyeli gazetecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri, onlara koruma sağlamaları ve hayatlarının tehlikede olacağı Suriye'ye zorla geri göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Suriye, RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 179. sırada yer alıyor.

(HA)