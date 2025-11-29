ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2025 01:18
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2025 02:05
2 dk Okuma

Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"

Suriye ve Yurt Dışı Yüksek İslam Alevi Konseyi Başkanı, HTŞ destekli milislerin tetiklediği yeni Selefi şiddet patlaması sürerken, ülkedeki Alevileri hedef alacak herhangi bir saldırının "karşılıksız kalmayacağı" konusunda uyardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
Suriye ve Yurt Dışı Yüksek İslam Alevi Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal/Fotoğraf: Reddit

On binlerce Suriyeli Alevinin kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu kentler Hama ve Humus'ta gerçekleştirdikleri büyük protestoların ardından konuşan Gazal Gazal rejim karşıtı protestoların bastırılmasının münferit bir olay olmadığını, "sessizlik ve teslimiyet" döneminin sonunu işaret ettiğini söyledi.

Alevilerin, kimliklerinden ötürü kendilerini "katleden" bir yönetimi kabul etmeyeceklerini vurgulayan Gazal, "Alevi toplumuna yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak" diye uyardı.

Hafta başında gerçekleştirilen gösterilerde sokaklara çıkanlar, Alevilerin çoğunlukta olduğu mahallelere yönelik peş peşe saldırıların ve bölgede yaşayanların kaçırılıp öldürülmesine son verilmesini istediler.

2007'den bu yana yayın yapan İran’ın İngilizce yayın kuruluşu Press TV haberinde, Lazkiye'deki olaylarda, iktidardaki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) rejimine bağlı militanların göstericileri dağıtmak amacıyla gerçek mermilerle ateş açarak bir göstericiyi ağır yaraladıklarını kaydetti.

Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta
SURİYE'DE ALEVİLER SALDIRI ALTINDA
Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta
26 Kasım 2025

Ademi merkeziyet talebi

Gazal ayrıca, Alevilerin federalizm ve siyasi adem-i merkeziyetçilik yoluyla kendi kaderlerini tayin etme hakkı, katliamların sona erdirilmesi ve binlerce tutuklunun serbest bırakılmasına yönelik  çağrılarını yineledi.

"Biz sadece doğru olanı istiyoruz, başka hiçbir şeyi değil" diyen Gazal, bu yolda hiçbir uzlaşma olmayacağını vurguladı.

Gösteriler HTŞ rejimi tarafından desteklenen ve rejimi destekleyen Bedevi aşiret milislerince Alevi halka yönelik ölümcül bir saldırıya tepki olarak baş göstermişti. Aşiret milisleri, Bedevi bir çiftin katledilmesinden sorumlu tuttukları Alevilerin yaşadıkları mahallelerde sivillere yönelik acımasız bir intikam saldırısı başlatmıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Tahran
suriye geçiş hükümeti ahmed eş-şara htş Aleviler Lazkiye hama humus
