Suriye: Aleviler "Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi"ni kuruyor

Suriye'de Alevi toplumunun önde gelen şahsiyetlerinin başını çektiği "Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi (PCCWS)" adıyla yeni bir siyasi oluşumun duyurulacağı bildirildi.

İç Savaşın başlamasından bu yana Suriye'deki insan hakları durumunu düzenli olarak takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) haberine göre, atılmaya hazırlanılan adım Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Humus ve Hama'nın bazı kısımlarını kapsayan yasal ve coğrafi kriterlere dayalı bir federal siyasi yapı kurma çabaları kapsamında gerçekleşecek.

SOHR kaynakları ayrıca, bu adımla adalet, yurttaşlık ve insan haklarına saygı esasında, federalizmin temellerine ve Suriye toplumunun tüm mezhep ve ulusal kökenlerinden gelen tüm bileşenlerinin haklarına bağlı kalarak medeni ve laik bir model oluşturmanın amaçlandığını açıkladı.

SOHR kaynaklarına göre, konsey, yürütme, yasama ve yargı organları için net çerçeveler oluşturmak ve tüm bileşenlerin siyasi sürece katılımını şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına uygun olarak sağlamak için çalışmayı planlıyor.

İnsanlık ve savaş suçları işlemiş olanlar UCM'ye gönderilecek

Ayrıca, konseyin planı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesi de dahil olmak üzere geçiş dönemi adaletini ele almayı, gerekli soruşturmaları başlatmayı ve potansiyel olarak Suriye için hem Suriyeli hem de uluslararası yargıçların başkanlık edeceği özel bir mahkeme kurmayı ve bu süreçlerin yerel ve uluslararası medya tarafından takip edilmesini sağlamayı içeriyor.

Konseyin kurucuları arasında Emced Badran, Salah Neyuf, Issa Ibrahim, Ali Abud, Kenan Vakkaf, Ammar Acib, Mostafa Rostom, Avs Derviş, Ra'if Salame ve Vahid Yazbek'in de yer aldığı bildiriliyor.

