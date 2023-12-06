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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 17:24
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 17:33
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Suriye 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Suriye’nin Riyad Büyükelçisi Eymen Sosan oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/suriye-11-yil-sonra-suudi-arabistan-a-buyukelci-atadi.jpg
Fotoğraf: SANA

Suriye, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan’a büyükelçi görevlendirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Öte yandan Sosan ile Cezayir’e büyükelçi olarak atanan Mahir Baddur Suriye Halk Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından kabul edilen büyükelçilerin yemin törenine Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da katıldı.

(VC)

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/haber/akar-ve-fidan-moskova-da-suriye-ve-rusya-bakanlariyla-uclu-toplanti-da-272101
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