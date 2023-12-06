Suriye 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Suriye’nin Riyad Büyükelçisi Eymen Sosan oldu.
Suriye, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan’a büyükelçi görevlendirdi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
Öte yandan Sosan ile Cezayir’e büyükelçi olarak atanan Mahir Baddur Suriye Halk Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından kabul edilen büyükelçilerin yemin törenine Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da katıldı.
(VC)
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