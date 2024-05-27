Sürgündeki HDP’li siyasetçilerden “Kobanî davası” açıklaması

Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) sürgünde olan siyasetçiler, Kobanî davasındaki karar dair ortak açıklama yaptı.

Verilen cezalara tepki gösteren siyasetçiler, Kobanî ile dayanışmayı siyasi ve ahlaki görev olarak gördüklerini belirtti. Avrupa’ya, Türkiye’ye yaptırım uygulama çağrısında bulundular.

“İddialar çürük, düzmece, temelsiz”

ANF’nin haberine göre açıklama şöyle:

“Kobanî Kumpas Davası 6-8 Ekim 2014 “Kobanî Protestoları”ndan 7 yıl sonra, AKP- MHP faşist iktidar ortakları HDP’nin kapatılması maksadıyla Anayasa Mahkemesi’nde açılmasını planladığı davaya dayanak oluşturmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’nin yol göstericiliğinde imal edilmiş bir tertipten başka bir şey değildi. Dava savcısına hitaben yazıldıktan sonra dosyada unutulmuş TEM yazısı, hedef alınan 7 milletvekili ve 91 diğer ‘şüpheli’ye kapatma davasında kanıt oluşturmak üzere ‘şiddet içeren suçlar’ atılması tavsiyesini içeriyordu ve iddianame bu tavsiyeleri harfiyen yerine getirdi.

Bu iddialar öylesine çürük, öylesine düzmece, öylesine temelsizdi ki, 16 Mayıs’ta açıklanan kararında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 günlerinde meydana geldiği iddia edilen ve çoğu HDP’li 37 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan saldırılar ve tahribat dolayısıyla yargılananlara yöneltilen suçlamaların esasen düzmece olduğunu itiraf etmek ve bu suçlamalar altındaki bütün HDP’lilerin beraatına hükmetmek zorunda kaldı.

Savcılığın bu tertiple HDP arasında kurabildiği tek bağlantı 6 Ekim 2014’te HDP Genel merkezi Twitter hesabından atılan ‘Kobanî’de durum son derece kritiktir. AKP iktidarının ambargo tutumunu protesto için halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye davet ediyoruz’ mesajıydı ve AİHM Büyük Dairesi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine bu mesajın suç oluşturmadığına ve ifade özgürlüğü kapsamı içinde kaldığına hükmetmişti.

Ne var ki, Ankara’daki mahkeme, Erdoğan’ın medyadan vermekte beis görmediği talimatı doğrultusunda AİHM kararını çiğnemekte duraksamadı. HDP’li siyasetçileri bu mesaj dolayısıyla ‘devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işlemek’ten ve ‘gizli tanık’ beyanlarına dayanarak ‘örgüt yöneticiliği veya üyeliği’nden ve bu davayla birleştirilmiş çeşitli demeçler dolayısıyla ‘örgüt propagandası’ndan on yıllarca hapis cezasına mahkûm etti.

HDP’li seçilmişler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında, kendilerini seçenlere karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları demokratik görevlerinin hakkını verdikleri, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması amacından ayrılmadıkları ve elbette devletin savaş politikalarına karşı müzakere ve barışı savundukları için cezalandırıldılar. Bu meşru olmayan hükümle, seçme ve seçilme haklarımız bu kez bir mahkeme tarafından hoyratça gasp edildi.

Kobanî Kumpas Davası süreci ve hükmedilen cezalar, Türkiye’nin düzeninin 31 Mart seçimleriyle toplumun ortaya koyduğu değişim iradesine ve Kürtlerin talepleri etrafında belirginleşen demokratik yönelişe meydan okumayı sürdürdüğünün ve rejimin otokratik karakterinde kendiliğinden değişim beklentilerinin gerçekçi bir temelden yoksunluğunun da bir göstergesidir.

Bu vesileyle işaret etmek isteriz ki, Türkiye’deki tek adam yargısının, AİHM kararlarına rağmen ve bu kararları çiğnediğini ilan ederek verdiği cezalar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ankara’nın AİHM kararlarının icrasını sağlamaktaki aczinin de eseridir.

Bununla birlikte IŞİD’e karşı Kobanî direnişinde ve sonrasında görüldüğü gibi, rejimin çözümsüzlükte ısrarı, halkların tarihsel taleplerinin gerçekleşmesini ancak bir süreliğine geciktirebilir. Kobanî Davası kararının tıpkı Gezi Davası gibi Türkiye ve uluslararası kamuoyu vicdanında hiçbir karşılık bulamamış olması, bu hukuken çökmüş siyasi davayı arkalayan siyasetin de yargısı ve yürütmesiyle çökmeye mahkûm olduğunun en önemli belirtisidir.

Biz aşağıda imzası bulunan sürgündeki HDP’li seçilmişler, Kobanî Kumpas Davası kararları karşısında, HDP’nin ‘Kobanî’de IŞİD soykırımına karşı mücadele’ çağrısına kalben katıldığımızı, Kobanî ile dayanışmayı bir siyasal ve ahlakî görev olarak gördüğümüzü, halklarımızın bizlere özgürlük ve adalet için verdiği görevin bir sefere mahsus olmadığı, özgürlük ve adalet herkes için sağlanana, yoldaşlarımız özgürlüklerine, halklarımız demokrasi ve kendi kaderini tayin hakkına kavuşana kadar her düzeyde ve her zeminde mücadeleye devama kararlı olduğumuzu duyururuz.

Kobanî Kumpas Davası kararının hukukun inkârı, Kürtlerin demokratik siyasetten tasfiyesine ve Kürt Sorununun çözümsüzlüğünde yönelik bir siyasal karar olduğu kuşkusuzdur. Karar bu yönüyle yalnızca IŞİD’e karşı mücadele edenleri cezalandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin IŞİD ve türevi selefi çete ve örgütlerine sahip çıkan politik çizgisinin halen sürdürüle geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla, Kobanî Kumpas Davası kararı IŞİD’in ‘dar-ül harb’ ilan ettiği bütün toplumlar için de bir tehdide can veriyor.

Bu bağlamda, BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve üye hükümetleri Avrupa Komisyonu’nun 2023 Türkiye Raporu’nda da vurgulandığı üzere, Kürt meselesinin çözüme kavuşturulması ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması hedefiyle inandırıcı bir demokratik ve siyasi barış sürecinin yeniden başlatılmasında rol üstlenmeleri ve doğrudan doğruya Erdoğan hükümetince verilmiş olan bu karara karşı gündemlerindeki yaptırımları uygulamaya koymaya çağırıyoruz.”