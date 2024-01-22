Sürgündeki Belaruslu gazeteciler Google ve Meta'dan yeni algoritma istedi

Siyasi baskılar nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Belaruslu bağımsız basın kuruluşları ve gazeteciler Google, Meta ve diğer bilişim şirketlerinden arama motorları algoritmalarını değiştirmesini istedi.

Basın kuruluşları ve gazeteciler bunun için Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Arama algoritmaları nedeniyle hedef kitlelere ulaşamadıklarını söyledi.

Sürgündeki gazeteciler, Batılı teknoloji şirketlerini Minsk'teki yetkililer tarafından muhalif medyaya getirilen kısıtlamalara uymakla eleştirdi. Bu nedenle bilişim devlerinin "totaliter ve otoriter rejimin sivil topluma karşı bir baskı aracı haline geldiklerini" iddia etti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová Financial Times'a yaptığı açıklamada "Dezenformasyonla mücadele ve medya özgürlüğünün desteklenmesi aynı madalyonun iki yüzüdür ve biz büyük teknoloji şirketlerinden her ikisini de yapmasını istiyoruz" dedi.

Platformları Belarus ve yakın müttefiki Rusya'nın propagandasını yaymakla eleştiren Jourová, "Bu, Minsk ya da Kremlin'in propagandasının değil, güvenilir bilginin internette görünürlüğünün sağlanması anlamına geliyor" diye ekledi.

Jourova, Aralık ayında Google'ın küresel ilişkiler başkanı Kent Walker ile Belarus'a ilişkin endişelerini dile getirdi. Google ise "Ürünlerimizi oluşturmak ve politikalarımızı siyasi eğilimleri dikkate almayacak şekilde uygulamak için büyük çaba sarf ediyoruz" demekle yetindi. Şirket, aramaların "her zaman daha iyi olabileceğini" ekledi, "hangi sonuçların gösterileceğini belirleyen yüzlerce faktör" olduğu konusunda uyardı.

Ancak Lukashenko'ya muhalif gazeteciler, Google'ın engelleri ortadan kaldırmak için atabileceği somut adımlar olduğunda ısrar ediyor; buna haber servisi tarafından halihazırda kullanılan 40 kadar dile Belarusça'nın da eklenmesi dahil.

Belaruslu gazeteciler ayrıca Google News'in Belarusça dilinde mevcut olmaması nedeniyle durumun daha da kötüleştiği ve ülke okuyucularının internette bulabileceklerinin sınırlandığı uyarısında bulundu.

"Haberler arama sonuçlarından kayboluyor"

Deutsche Welle’ye (DW) konuşan dijital haklar uzmanı Sarkis Darbinyan'a da Google algoritmalarının, Rusya devlet propagandasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Darbinyan, arama sonuçları ve önerilen haberlerde devlet ve hükümet yanlısı medyanın linklerinin hakim olduğunu söyleyerek “Örneğin bir kullanıcı Rusya'da engellenen, yasaklanan bir medya kuruluşunun internet sayfasına erişmeye çalışırsa, bu başarısız oluyor ve bunun üzerine arama motoru algoritması bağlantıyı ‘etkin değil’ olarak işaretliyor. Sonuç olarak bu medya kuruluşunun internet sitesi arama sonuçlarından kayboluyor ve bunun yerine benzer başlıklara sahip engellenmemiş, büyük ölçüde Kremlin yanlısı medya içerikleri görünüyor” dedi.

Haberlere göre AB yetkilileri, muhalif yazar ve gazetecilere destek olmadıkları gerekçesiyle bilişim şirketlerine yönelik hukuki adımlar atılmasının mümkün görünmediğini söylüyor.

(HA)