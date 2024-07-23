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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 13:57
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Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapan 11 LGBTİ+ aktivistine dava açıldı

“Polisin ve devletin tüm tacizine, baskısına rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 6 Şubat’ın hesabını siz verene kadar sormaya devam edeceğiz! Yaşasın birleşik mücadelemiz, yaşasın trans+ dayanışmamız!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapan 11 LGBTİ+ aktivistine dava açıldı

İstanbul Trans Onur Haftası’nın 10 Şubat 2024 tarihinde Kadıköy Süreyya Operası önünde yaptığı “Depremde Yitirdiklerimiz İçin” başlığıyla yaptığı basın açıklamasına polis saldırdı. Eyleme katılan 11 kişi işkenceyle gözaltına alındı, Onur Haftası’nın avukatları ve işkenceye tepki gösteren basın emekçileri ile eylemi izleyenler alandan uzaklaştırıldı.

Kaos GL’deki habere göre, İstanbul Trans Onur Haftası, dün yaptığı açıklamada söz konusu eyleme ilişkin 11 LGBTİ+ aktivistine dava açıldığını duyurdu:

“10 Şubat 2024 günü, Süreyya Operası’na çağrısını yaptığımız basın açıklamasına katılan 11 arkadaşımıza 19 Temmuz 2024 tarihinde dava açıldı.

Doğal afet olan depremin AKP-MHP ittifakının rant ve talan politikalarıyla katliama çevrildiği 6 Şubat depremlerinin faturası mültecilere, yoksullara, translara kesilmek istendi. Kitlelerin katliama olan öfkesi, mülteci düşmanlığı ve LGBTİ+fobi ile ezilen kesimlere yönlendirildi. AKP-MHP ittifakının bu rant/talan politikasını ifşa eden, translara karşı uygulanan nefret ve katletme politiklarını Süreyya Operası önünde haykıran 11 arkadaşımız, basın açıklaması esnasında ablukaya alınarak işkence ile gözaltına alınmış, aralarından 1 arkadaşımız “6 Şubat’ı Unutma Unutturma” sloganını attırması sebep gösterilerek mevcutlu tutularak 11 Şubat’ta yurtdışı yasağı ve adli kontrol talebi ile serbest bırakılmıştı.

"10 Şubat 2024 günü yaptığımız bu basın açıklaması sebep gösterilerek 19 Temmuz 2024’te açılmış olduğunu gördüğümüz dava, 23 Kasım 2024 günü görülecek. Polisin ve devletin tüm tacizine, baskısına rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 6 Şubat’ın hesabını siz verene kadar sormaya devam edeceğiz! Yaşasın birleşik mücadelemiz, yaşasın trans+ dayanışmamız!”

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(EMK)

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