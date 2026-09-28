Süreç kurulu toplantısı: Alt komisyonların yapısı belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye’de gerçekleşen toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

Efkan Ala'dan süreç açıklaması: Alt kurullar çalışmalara başladı

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kurul yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirmiştir. Kurul toplantısında; yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Süreçte kritik gün: Çerçeve yasa kurulu ilk kez toplanıyor

Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir.”

7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/ahIdvz62OT — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 28, 2026

(FY)