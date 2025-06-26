'Süreç' ile ilgili Meclis komisyonu kuruluyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Meclis’te basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kürt sorununda çözüm tartışmaları ile ülkenin içinde bulunduğu siyasal süreçlere dair güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmeden sonra açıklama yapan Buldan, önümüzdeki günlerde TBMM'de bir komisyon kurulacağını açıkladı:

“Bulunduğumuz aşama konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça pozitif geçti. Sayın Kurtulmuş’un sürece gösterdiği ilgi, alakanın ve sorumluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kendisine, sürece vermiş olduğu katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisi ile görüşmemiz çok daha sık olacak. Daha detaylı, kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Çünkü süreç belli bir aşamaya geldi. Bu aşamaları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

“Biz bu sürecin parlamento zemininde yürümesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İki hafta içinde Sayın Bahçeli, Sayın Özgür Özel, Sayın Erdoğan ve bu görüşmelerin sonunda da İmralı’da Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sürecin olumlu bir şekilde yürümesi için görüşmelere devam edeceğiz.”

YALNIZCA İYİ PARTİ KOMİSYONA KARŞI "Süreç" için "Komisyon" kurulması konusunda TBMM'deki partiler birleşti

Erdoğan'la ikinci görüşme

Öte yandan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü (25 Haziran) NATO Zirvesi'nde gazetecilerin sürece dair sorularını yanıtlarken, DEM Parti'nin yeni bir görüşme talebi olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımla hiçbir sıkıntımız yok. Gayet iyi gidiyor. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler. Randevu istediler. Pervin Hanım ve rahmetli Sırrı Bey'le görüştük. Yeni bir görüşme talepleri var. Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde. Ülkenin bütünlüğünü korumak benim görevimdir.”

(TY)