"Süreç" için "Komisyon" kurulması konusunda TBMM'deki partiler birleşti

TBMM'de grubu bulanan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattıkları Kürt sorununun "çatışma" dışı yöntemlerle ele alınmasına yönelik sürecin izlenmesi doğrultusunda TBMM'de bir komisyon kurulması gündemiyle salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bir araya geldi.

İki buçuk saat süren toplantı

NTV'nin haberine göre TBMM'de gerçekleştirilen toplantıya TBMM'de grubu bulunan, AKP Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen katıldı.

Toplantı, yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdü.

Toplantı gündemindeki konular

MA’nın haberine göre, görüşmede hem TBMM İç Tüzüğü hem de TBMM'nin işleyişi ile ilgili pek çok mesele gündeme geldi. Bunun yanı sıra "süreç" ile ilgili bir komisyonun kurulup kurulamayacağı, kurulacaksa ne şekilde kurulması gerektiği, nasıl bir çerçevesi olacağı ve ne zaman kurulacağı konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede tüm siyasi partiler, komisyonun özel kanun yoluyla mı, başka bir yolla mı kurulması gerektiğine dair görüşlerini ve muhtemel işleyişi ve çerçevesiyle ilgili öneri ve görüşlerini dile getirdiler.

Toplantıda varılan mutabakata göre, partiler, görüşlerini bir hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yazılı olarak sunacak. Kurtulmuş da partilerin öneri ve görüşlerini gözönünde bulundurarak, söz konusu komisyona ilişkin olarak kendi taslağını oluşturup partilere sunacak.

Komisyon kurulacak

Toplantı sonrasında siyasal parti ve TBMM Başkanlığı kulislerinden yansıyan bilgilere göre, bu aşamaların tamamlanmasından sonra komisyonun kesinlikle kurulması yönünde görüş birliği oluştu.

Ancak komisyonun tam olarak ne zaman kurulacağı/kurulabileceği net değil.

Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 5. maddesine göre TBMM tatili her yıl olduğu gibi 1 Temmuz 2025 Salı günü başlayacak. Kurtulmuş’un Komisyonun TBMM yaz tatiline girmeden kurulmasından yana olduğu belirtiliyor. Toplantıda tamamlanması gerektiği konusunda görüş birliği sağlanan çalışmaların kalan bir hafta içinde yetişmesi halinde ise Kurtulmuş Komisyonun kuruluşunu ilan edecek.

Kurulacak komisyonun üye sayısının 35 dolayında olacağı öngörülüyor.

Komisyonun temsil kapasitesi

Komisyonda TBMM'deki bütün görüş açılarının temsil edilmesi ve çoğulcu bir komisyon oluşturulmasına, bu çerçevede grubu bulunmayan partilerin temsilcilerinin de komisyona alınmasına özen gösterilmesi vurgulandı.

DEM Parti Komisyonun kanunla kurulmasını istedi

Komisyonun özel kanunla mı yoksa başka bir usülle mi kurulacağı konusu henüz sonuca bağlanmış değil.

MA'nın haberine göre, görüşmelerde özellikle DEM Parti, komisyonun bir ihtisas komisyonu olarak kanunla kurulmasını savunurken başka partiler de komisyonun doğrudan doğruya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un girişimiyle kurulmasının mümkün olduğunu vurguladılar.

İYİ Parti karşı

Toplantıdan edinilen bilgilere göre, görüşmelerde İYİ Parti dışında komisyonun kurulmasına karşı tutum sergileyen parti olmadı ve tüm katılımcılar komisyonun en hızlı biçimde kurulması doğrultusunda görüş bildirdi.

(AEK)