'Süreç' gündemi: İmralı heyeti Erdoğan'la görüşecek; Komisyon bakanları dinleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 16'ncı kez toplanacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak olan Komisyon toplantısının ilk oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

DİNLEMELER SONA ERİYOR Komisyon ‘zaman aşımı’yla yüzleşecek mi?: "Hakikat yarının pazarlığı değil, bugünün borcu"

İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda akademisyenler, baro başkanları, eski Meclis başkanları, sivil toplum örgütleri, asker yakınları, kayıp yakınları, iş dünyası gibi birçok farklı kesimden temsilciler dinlendi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.

İmralı heyeti-Erdoğan görüşmesi

Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 17:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmede, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararının ardından gelinen aşama, sahadaki yansımaları ve atılacak adımların konuşulması bekleniyor.

İki kez görüşülmüştü Erdoğan, sürecin başlamasının ardından İmralı Heyeti ile 2 kez bir araya geldi. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti. İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yine Beştepe'de yapılmış, heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

