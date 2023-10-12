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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 15:07
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 15:09
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“Sur’da Devran” yarın sinemalarda

Haşim Aydemir'in yönettiği ve oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu "Sur'da Devran" filmi, beyaz bir güvercinin peşine düşen üç arkadaşın Titi, Dodo ve Şaşo'nun hikâyesini anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/surda-devran-yarin-sinemalarda.jpg

Haşim Aydemir’in Diyarbakır Sur’da yaşayan üç gencin hikâyesini anlatan “Sur’da Devran” filmi, yarın (13 Ekim) vizyona giriyor. 

Oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Kırık ve Yüksel Ünal’ın yer aldığı film, Murat Türk’ün hikâyesinden beyazperdeye uyarlandı.

Filmde, beyaz bir güvercinin peşinden yola koyulan üç arkadaş Titi, Dodo ve Şaşo'nun kentin ve dönemin olanaksızlıklarından nasıl çıkış yolu buldukları/bulmaya çalıştıkları anlatılıyor.



Yönetmenliğini Haşim Aydemir’in üstlendiği filmin yapımcısı Erdal Oyunlu, senaristi ise Sabahat Altıparmakoğlu. Filmin müziklerinde Bajar'ın imzası bulunuyor.

Filmin kadrosunda profesyonel oyuncuların yanı sıra Mustafa Yalçın, Ahmet Baran Başboğa ve Savaş Damla gibi Diyarbakır’da doğup büyümüş genç isimler de yer alıyor.



(TY)

Sırrı Süreyya Önder nazmi kırık sur'da devran haşim aydemir
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