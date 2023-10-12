“Sur’da Devran” yarın sinemalarda

Haşim Aydemir’in Diyarbakır Sur’da yaşayan üç gencin hikâyesini anlatan “Sur’da Devran” filmi, yarın (13 Ekim) vizyona giriyor.



Oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Kırık ve Yüksel Ünal’ın yer aldığı film, Murat Türk’ün hikâyesinden beyazperdeye uyarlandı.



Filmde, beyaz bir güvercinin peşinden yola koyulan üç arkadaş Titi, Dodo ve Şaşo'nun kentin ve dönemin olanaksızlıklarından nasıl çıkış yolu buldukları/bulmaya çalıştıkları anlatılıyor.







Yönetmenliğini Haşim Aydemir’in üstlendiği filmin yapımcısı Erdal Oyunlu, senaristi ise Sabahat Altıparmakoğlu. Filmin müziklerinde Bajar'ın imzası bulunuyor.



Filmin kadrosunda profesyonel oyuncuların yanı sıra Mustafa Yalçın, Ahmet Baran Başboğa ve Savaş Damla gibi Diyarbakır’da doğup büyümüş genç isimler de yer alıyor.







(TY)