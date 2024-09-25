ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 15:51
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 21:45
2 dk Okuma

Sur ve Fındıklı Belediyeleri "Kardeş Belediyecilikte" buluştu

Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol, protokolün halkların kardeşliğine katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, farklılıkların birleştirici gücüne vurgu yaptı, "Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
otoğrafta, bir protokol veya anlaşma imza töreni sırasında birkaç kişi masanın etrafında toplanmış durumda. İki kişi masanın üstündeki belgeleri imzalarken, ortada bir kadın onlara gülümseyerek eşlik ediyor. Arka planda duvarda büyük bir Atatürk portresi asılı ve yanında Türk bayrağı ile başka bir belediye veya kurum bayrağı duruyor. Ortam resmi ve ciddi bir atmosferi yansıtıyor. İmza atan kişiler ciddi bir odaklanma içinde belgeleri imzalıyor, etrafında ise sade ve modern bir ofis dekorasyonu dikkat çekiyor.

Diyarbakır’ın Sur Belediyesi ile Rize’nin Fındıklı Belediyesi arasında Diyarbakır'da "Kardeş Belediyecilik" protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolün, halklar arasındaki bağları güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerde işbirliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

MA'daki habere göre, Sur Belediyesi’ndeki imza töreninde Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol ile Adnan Örhan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun yanı sıra her iki partiden vekil ve yöneticiler katıldı.

Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol, protokolün halkların kardeşliğine katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.

“Ortak geleceğimiz için ortak adımlar”

Yine Sur Belediyesi Eş Başkanı Adnan Örhan şöyle dedi:

“Bugün burada, Sur Belediyesi ve Fındıklı Belediyesi olarak kardeş belediyecilik kapsamında attığımız adımları ve bu dayanışmanın önemini paylaşmak için bir araya geldik. Kardeş belediyecilik, yerel yönetimlerin sınırları aşarak güçlerini birleştirdiği, deneyim ve bilgi paylaşımını merkeze alan bir anlayıştır. Bu dayanışma, halkın refahını artırmak, yerel kalkınmayı hızlandırmak ve toplumsal birlikteliği pekiştirmek adına son derece önemlidir.

Sur ve Fındıklı Belediyeleri olarak, farklı coğrafyalarda bulunmamaıza rağmen, halklarımıza daha iyi hizmet sunmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için kardeş belediye olarak bir araya geldik. Amacımız, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini yükseltmek, kültürel ve sosyal projelerde iş birliğini artırmak, aynı zamanda halklarımız arasındaki bağları kuvvetlendirmektir.

Bu iş birliği, yalnızca bir proje ya da yardım programı değil, toplumsal barışın ve dayanışmanın güçlendiği bir platformdur. Farklı belediyeler olarak, ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için bir araya geliyor, yerel yönetimlerin etkisini ve verimliliğini artırmak için el birliği yapıyoruz. Sur ve Fındıklı arasındaki bu dayanışma, iki bölgenin halkları arasında kültürel zenginliklerin paylaşımını sağlarken, aynı zamanda ortak geleceğimiz için önemli adımlar atmamıza olanak tanımaktadır.

Sur ve Fındıklı halkları için daha güzel bir gelecek inşa etmek amacıyla bu kardeşlik bağlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kardeş belediyeciliğin getirdiği dayanışmanın halklarımız için daha iyi yarınlar inşa edeceğine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

"Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, farklılıkların birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız" dedi. Şöyle devam etti:

“Bizi düşmanlaştıran, ötekileştiren anlayışlara inat Sûr ve Fındıklı belediyesi olarak dedelerimizin o emperyalizme karşı vermiş olduğu kurumsal Kurtuluş mücadelesinin ruhu ile yeniden inşa edeceğiz. Asıl olanın alınteri ve emek olduğunu düşünerek, bunun somut örneği burada ürettiğiniz tahıl bizim orada un olur, ekmeğe dönüşür karnımız doyurur. Bizim orada ürettiğimiz çay burada sabah kahvaltımızda sizin kahvaltınıza eşlik eder, öğle sohbetinizde dost sohbetlerinizde size yoldaşlık yapar. Bunun için ötekileştirilen değil farklılıklarımıza rağmen ortak kültürü ortak bir geleceği inşa edebilmek için buradayız. Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sur belediyesi Fındıklı Belediyesi dem parti
ilgili haberler
Çandar'dan Sur Belediyesi'ne ziyaret: "Halk iradesine saygı duyun"
21 Nisan 2024
/haber/candar-dan-sur-belediyesi-ne-ziyaret-halk-iradesine-saygi-duyun-294483
Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma
20 Nisan 2024
/haber/diyarbakir-sur-belediyesine-sorusturma-294470
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
15 Ocak 2024
/haber/ercument-sahin-cervatoglu-kimdir-290566
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan depremde ölenler için anma
6 Haziran 2023
/haber/findikli-belediyesi-kadin-korosu-ndan-depremde-olenler-icin-anma-279909
Sur Belediyesi, Hevsel Bahçeleri sınırlarındaki araziye kepçeyle girdi
21 Aralık 2022
/haber/sur-belediyesi-hevsel-bahceleri-sinirlarindaki-araziye-kepceyle-girdi-271761
KARAR ŞARKILI HORONLU KUTLANDI
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu beraat etti
25 Nisan 2022
/haber/findikli-belediye-baskani-ercument-cervatoglu-beraat-etti-260984
Fındıklı Belediyesi “Meci” ile Çay Topladı, 20 bin 195 TL Gelir Elde Etti
31 Mayıs 2020
/haber/findikli-belediyesi-meci-ile-cay-topladi-20-bin-195-tl-gelir-elde-etti-224994
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çandar'dan Sur Belediyesi'ne ziyaret: "Halk iradesine saygı duyun"
21 Nisan 2024
/haber/candar-dan-sur-belediyesi-ne-ziyaret-halk-iradesine-saygi-duyun-294483
Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma
20 Nisan 2024
/haber/diyarbakir-sur-belediyesine-sorusturma-294470
Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir?
15 Ocak 2024
/haber/ercument-sahin-cervatoglu-kimdir-290566
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan depremde ölenler için anma
6 Haziran 2023
/haber/findikli-belediyesi-kadin-korosu-ndan-depremde-olenler-icin-anma-279909
Sur Belediyesi, Hevsel Bahçeleri sınırlarındaki araziye kepçeyle girdi
21 Aralık 2022
/haber/sur-belediyesi-hevsel-bahceleri-sinirlarindaki-araziye-kepceyle-girdi-271761
KARAR ŞARKILI HORONLU KUTLANDI
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu beraat etti
25 Nisan 2022
/haber/findikli-belediye-baskani-ercument-cervatoglu-beraat-etti-260984
Fındıklı Belediyesi “Meci” ile Çay Topladı, 20 bin 195 TL Gelir Elde Etti
31 Mayıs 2020
/haber/findikli-belediyesi-meci-ile-cay-topladi-20-bin-195-tl-gelir-elde-etti-224994
Sayfa Başına Git