Sur ve Fındıklı Belediyeleri "Kardeş Belediyecilikte" buluştu

Diyarbakır’ın Sur Belediyesi ile Rize’nin Fındıklı Belediyesi arasında Diyarbakır'da "Kardeş Belediyecilik" protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolün, halklar arasındaki bağları güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerde işbirliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

MA'daki habere göre, Sur Belediyesi’ndeki imza töreninde Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol ile Adnan Örhan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun yanı sıra her iki partiden vekil ve yöneticiler katıldı.

Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol, protokolün halkların kardeşliğine katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.

“Ortak geleceğimiz için ortak adımlar”

Yine Sur Belediyesi Eş Başkanı Adnan Örhan şöyle dedi:

“Bugün burada, Sur Belediyesi ve Fındıklı Belediyesi olarak kardeş belediyecilik kapsamında attığımız adımları ve bu dayanışmanın önemini paylaşmak için bir araya geldik. Kardeş belediyecilik, yerel yönetimlerin sınırları aşarak güçlerini birleştirdiği, deneyim ve bilgi paylaşımını merkeze alan bir anlayıştır. Bu dayanışma, halkın refahını artırmak, yerel kalkınmayı hızlandırmak ve toplumsal birlikteliği pekiştirmek adına son derece önemlidir.

Sur ve Fındıklı Belediyeleri olarak, farklı coğrafyalarda bulunmamaıza rağmen, halklarımıza daha iyi hizmet sunmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için kardeş belediye olarak bir araya geldik. Amacımız, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini yükseltmek, kültürel ve sosyal projelerde iş birliğini artırmak, aynı zamanda halklarımız arasındaki bağları kuvvetlendirmektir.

Bu iş birliği, yalnızca bir proje ya da yardım programı değil, toplumsal barışın ve dayanışmanın güçlendiği bir platformdur. Farklı belediyeler olarak, ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için bir araya geliyor, yerel yönetimlerin etkisini ve verimliliğini artırmak için el birliği yapıyoruz. Sur ve Fındıklı arasındaki bu dayanışma, iki bölgenin halkları arasında kültürel zenginliklerin paylaşımını sağlarken, aynı zamanda ortak geleceğimiz için önemli adımlar atmamıza olanak tanımaktadır.

Sur ve Fındıklı halkları için daha güzel bir gelecek inşa etmek amacıyla bu kardeşlik bağlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kardeş belediyeciliğin getirdiği dayanışmanın halklarımız için daha iyi yarınlar inşa edeceğine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

"Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, farklılıkların birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız" dedi. Şöyle devam etti:

“Bizi düşmanlaştıran, ötekileştiren anlayışlara inat Sûr ve Fındıklı belediyesi olarak dedelerimizin o emperyalizme karşı vermiş olduğu kurumsal Kurtuluş mücadelesinin ruhu ile yeniden inşa edeceğiz. Asıl olanın alınteri ve emek olduğunu düşünerek, bunun somut örneği burada ürettiğiniz tahıl bizim orada un olur, ekmeğe dönüşür karnımız doyurur. Bizim orada ürettiğimiz çay burada sabah kahvaltımızda sizin kahvaltınıza eşlik eder, öğle sohbetinizde dost sohbetlerinizde size yoldaşlık yapar. Bunun için ötekileştirilen değil farklılıklarımıza rağmen ortak kültürü ortak bir geleceği inşa edebilmek için buradayız. Horonun ve halayın kardeşliği için buradayız.”

(EMK)