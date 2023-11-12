ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 15:16
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 15:20
1 dk Okuma

KOCAELİ

Şüpheli ölüm: Trans kadın sahilde ölü bulundu

Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, 25 yaşındaki trans kadının şüpheli ölümünü takip ettiklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/supheli-olum-trans-kadin-sahilde-olu-bulundu.jpg
csgorselarsiv.org

Kocaeli'nin Derince ilçesi 60 Evler Sahili'nde dolaşan bir vatandaş, dün (9 Kasım) sabah saatlerinde denizde bir insan cesedi gördü.  

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 25 yaşındaki trans kadın Kumsal’a ait olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemeler sonrası Kumsal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak süreci ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. 

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
1 Ekim 2023

(EMK)

şüpheli ölüm trans cinayeti trans kadın hakları trans cinayetler şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümler LGBTİ +
Sayfa Başına Git