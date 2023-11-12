Şüpheli ölüm: Trans kadın sahilde ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesi 60 Evler Sahili'nde dolaşan bir vatandaş, dün (9 Kasım) sabah saatlerinde denizde bir insan cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 25 yaşındaki trans kadın Kumsal’a ait olduğunu tespit etti.



Yapılan incelemeler sonrası Kumsal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak süreci ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)