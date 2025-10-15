ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 13:22
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 13:30
2 dk Okuma

Şüpheli bir kadın ölümü daha aydınlatıldı: Fail erkek arkadaşı

Tutuklanan erkek arkadaşı Ö.K. hakkında, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dövizin üzerinde "şüpheli ölüm yoktur gizlenen erkek şiddeti vardır" yazıyor. Rengi sarı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin’in evde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklanan erkek arkadaşı Ö.K. hakkında, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

30 Mart’ta Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşı Ö.K.’nin Karaçay Mahallesi’ndeki evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Deliller ve Raporlar

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu raporları dosyaya eklendi. Raporda, Ö.K.’ye ait el swap örneklerinde ve montunda atış artıkları tespit edildi.
Atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirlendi. Olay yerinde bulunan silahın yüzeyinden alınan biyolojik örneklerde ise hem maktule hem de sanığa ait DNA izine rastlandı.

Mesaj ve Bulgular

İddianamede, olay günü taraflar arasındaki mesajlaşmalara da yer verildi. Sanığın, olay gecesi Büşra Cin’e “Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur” mesajını attığı belirlendi.

Cin’in ölü bulunduğu pozisyonun intiharla uyumlu olmadığı da vurgulandı. Raporda, “İntihar etmiş olsaydı ellerinin vücudunun yanında ya da üzerinde bulunması gerekirdi. Ancak kolları bükülmüş, elleri omuz hizasında ve parmakları içe kıvrılmış şekilde bulundu” denildi.

Şüpheli Unsurlar

İddianamede, olay yerinde intihar notu bulunmaması, silahın sanığa ait olması, maktulün ayrılmayı kabul etmemesi ve son olarak sanıkla görülmesi gibi unsurların şüpheyi güçlendirdiği ifade edildi.

Tutuklu sanık Ö.K., ifadesinde suçlamaları reddetti.

12 Aralık 2024

(EMK)

şüpheli ölümler erkek şiddeti kadına yönelik şiddet
ilgili haberler
Erkek şiddeti Eylül 2025
3 Ekim 2025
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
3 Eylül 2025
Erkek şiddeti Ağustos 2025
3 Eylül 2025
Boğaziçi'nde erkek şiddeti protestosu: Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz
31 Ağustos 2025
TPD: Yargı, erkek şiddetini meşrulaştırıyor
21 Ağustos 2025
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Ağustos 2025
Erkek şiddeti Temmuz 2025
6 Ağustos 2025
