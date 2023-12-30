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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 13:01
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 13:07
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Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa Finalinin ertelenmesinin ardından çıkan kriz nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yapan bazı hesaplara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Bakan sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."(AÖ)

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