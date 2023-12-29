Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da El-Evvel Stadyumu'nda 20:45'te başlaması beklenen Süper Kupa finali iptal edildi. Stadyumda olmaları gereken Galatasaray ve Fenerbahçe takımları alana gelmezken, soyunma odalarındaki forma ve malzemeler toplanarak geri götürüldü. Soyunma odaları boşaltılıyor/Anadolu Ajansı

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe Futbol Kulüpleri ve TFF Süper Kupa finalinin iptali ardından bir ortak açıklama ile maçın "organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelen[diğini]" bildirdiler. Haberlerde yer alan krize değinilmeyen açıklama şöyle:

“Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.”

Resmi açıklama yapılmadı

Maçı yayınlayacak olan atv, Riyad'dan yaptığı canlı yayını TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den resmi açıklama beklendiği anonsu yaptıktan sonra, herhangi bir ek açıklama olmaksızın sonlandırdı.

Maçla ilgili gün boyunca süren protokol sorunları

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaraylılar'ın maç öncesi ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkma istekleri Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.

Fenerbahçe Kulübü de Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yer aldığı pankartla sahaya çıkmayı talep etti. Galatasaray ise, "Ne Mutlu Türküm Diyene" pankartıyla maç öncesi seremonide yer almak istedi. Suudiler bu talepleri de kabul etmedi.

Maç öncesinde takımların isteklerinin bir bölümü önce reddedilse de daha sonra kimi anlaşmazlıklar giderildi. Çıkan karara göre maç öncesi İstiklal Marşı okunacak ve Türk bayrağı açılabilecek. Maç öncesi organizasyonda yerel şarkıların çalmasında da sorun çıkmayacaktı.

Ancak tişört ve pankarta henüz onay verilmeyeceği kesinleştikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmayı kabul etmeyerek, Riyad'dan dönüş hazırlıklarına başladılar.

(AEK)