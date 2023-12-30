Süper Kupa krizine tepkiler

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeiyle dün akşam iptal edildi.

RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ" Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama

Kriz sonrası sosyal medya platformlarından yurttaşarın yanı sıra futbol kulüpleri, siyasiler ve resmi kanallardan tepkiler yükselirken alınan yeni kararlar da gündeme geliyor.

Futbol yorumcuları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerekeceği yönünde görüş bildiriyor, ancak şu ana kadar bir istifa söz konusu değil. Dün gece ise X sosyal medya platformunda #TFFİstifa etiketi de trendler arasına girdi.

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin sokağına Atatürk posteri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asıldığını söyledi.

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz.



Ne mutlu Türküm diyene. 🇹🇷 pic.twitter.com/ju9OGxX730 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 29, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Beşiktaş Meydanı'nın açılışı için bugüne çağrı yaptı:

Bayrağını al, Beşiktaş'a gel.🇹🇷



İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2023

Beşiktaş ve Samsun Spor ertelenen maçın kendi sahalarında oynanması davet çağrısı yaptı.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Öte yandan Suudi Arabistanlı parfüm markası Laverne, sosyal medyada Atatürk fotoğrafı paylaşmasının ardından oyuncu Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini sona erdirdiğini duyurdu.(AÖ)