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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 12:01
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 12:29
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Süper Kupa krizine tepkiler

Kriz sonrası futbol kulüpleri, siyasiler ve resmi kanallardan tepkiler yükselirken alınan yeni kararlar da gündeme geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süper Kupa krizine tepkiler
Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeiyle dün akşam iptal edildi.

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Kriz sonrası sosyal medya platformlarından yurttaşarın yanı sıra futbol kulüpleri, siyasiler ve resmi kanallardan tepkiler yükselirken alınan yeni kararlar da gündeme geliyor. 

Futbol yorumcuları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerekeceği yönünde görüş bildiriyor, ancak şu ana kadar bir istifa söz konusu değil. Dün gece ise X sosyal medya platformunda #TFFİstifa etiketi de trendler arasına girdi. 

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin sokağına Atatürk posteri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Beşiktaş Meydanı'nın açılışı için bugüne çağrı yaptı: 

Beşiktaş ve Samsun Spor ertelenen maçın kendi sahalarında oynanması davet çağrısı yaptı. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Öte yandan Suudi Arabistanlı parfüm markası Laverne, sosyal medyada Atatürk fotoğrafı paylaşmasının ardından oyuncu Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini sona erdirdiğini duyurdu.(AÖ)

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