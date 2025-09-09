Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak için Tunus’ta hazırlıklarını sürdüren Küresel Sumud Filosu ana teknesine dronlu saldırı düzenlendi. Teknedeki aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, drondan gemiye yangın çıkarıcı bir madde atıldı. Saldırı sonrası liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan Tunus güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

44 ülkeden yaklaşık bin kişinin katıldığı filonun 80 gemiyle Çarşamba günü (10 Eylül) yola çıkması bekleniyor.

“Geri adım atacak tek bir kişi bile yok”

Filoya katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün Tunus’ta yaşananları ve Türkiye kamuoyuna yönelik mesajlarını bianet.org’a anlattı:

“Burada zorluklardan, tehditlerden dolayı geri adım atacak tek bir kişi bile yok. Ablukayı kırmaya niyetlendiğimiz bu yolculuğa çıkmaya kararlıyız. Yaşadığımız öncü bir saldırıydı daha sert daha ağır müdahalelerin geleceğini tahmin ediyoruz. Çağrımız hem Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hem de tüm Türkiye kamuoyuna; burada can güvenlikleri teminat altına alınmalı katılan tüm ülkelerin yetkilileri ile bu konuda açıklama yapılmalı.”

İsrail'in ablukasını kırmak için Akdeniz'de yelken açtılar: Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıktı

“Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese saldırıya ilişkin filoya seslenerek, "Sizinle ve adalet, insan hakları, onur için mücadele eden herkesle birlikteyim. Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz. Gazze yalnız değil." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı" dedi.

