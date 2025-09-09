ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 13:58
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 17:08
2 dk Okuma

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

Gelecek Partisi Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün Küresel Sumud Filosu'nun uğradığı saldırıyı bianet.org’a değerlendirdi, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çağrı yaptı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak için Tunus’ta hazırlıklarını sürdüren Küresel Sumud Filosu ana teknesine dronlu saldırı düzenlendi. Teknedeki aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, drondan gemiye yangın çıkarıcı bir madde atıldı. Saldırı sonrası liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan Tunus güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

44 ülkeden yaklaşık bin kişinin katıldığı filonun 80 gemiyle Çarşamba günü (10 Eylül) yola çıkması bekleniyor.

“Geri adım atacak tek bir kişi bile yok”

Filoya katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün Tunus’ta yaşananları ve Türkiye kamuoyuna yönelik mesajlarını bianet.org’a anlattı:

“Burada zorluklardan, tehditlerden dolayı geri adım atacak tek bir kişi bile yok. Ablukayı kırmaya niyetlendiğimiz bu yolculuğa çıkmaya kararlıyız. Yaşadığımız öncü bir saldırıydı daha sert daha ağır müdahalelerin geleceğini tahmin ediyoruz. Çağrımız hem Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hem de tüm Türkiye kamuoyuna; burada can güvenlikleri teminat altına alınmalı katılan tüm ülkelerin yetkilileri ile bu konuda açıklama yapılmalı.”

31 Ağustos 2025

“Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese saldırıya ilişkin filoya seslenerek, "Sizinle ve adalet, insan hakları, onur için mücadele eden herkesle birlikteyim. Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz. Gazze yalnız değil." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı" dedi.

9 Eylül 2025

Sumud Ne Demek?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu Filistin Gazze İsrail Tunus
tüm yazıları
Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+'lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti.

Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

Devamını Göster
