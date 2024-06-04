Sümeyra Çakır İstanbul'da anılıyor

Müzisyen Sümeyra Çakır için 7 Haziran’da İstanbul’da anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, Sümeyra Çakır'ın halen Frankfurt'ta yaşayan hayat ve yol arkadaşı Hasan Çakır katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Konser, Perpa Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

25 Mayıs 1946’da Edirne’de dünyaya gelen Çakır, 5 Şubat 1990‘da Frankfurt’ta yaşamını yitirdi.

İlk ve ortaokulu Ankara ve İstanbul’da okudu, Beşiktaş Kız Lisesi‘ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mimarlık Fakültesi‘ni 1969'da bitirdi.

Sümeyra Çakır: Siwara Çûçikan*

Üniversitede okuduğu yıllarda 1966'da başladığı İstanbul Belediye Konservatuvarı Klasik Batı Müziği Şan Bölümü’nde 1977 yılına kadar eğitim gördü. 1971'de Ruhi Su ile tanıştı, öğrencisi oldu. Fakülteden arkadaşı Mimar Hasan Çakır’la evlendi.

1975 yılında Ruhi Su ile birlikte Dostlar Korosu’nu kurdu. Birlikte 1977'de yaptıkları “El Kapıları“ ve “Sabahın Sahibi Var“ albümleri ve birlikte gerçekleştirdikleri Pir Sultan Abdal, Köroğlu ve Türküler konserleri Türkiye’de büyük ilgi gördü. 1979 yılında, bir süre Türkiye Maden – İş Sendikası’nın korosunu yönetti.

1977’den sonra İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya, Küba, Yunanistan, Bulgaristan‘da festivallere katıldı. 1980'deki askeri darbeden sonra Frankfurt'a yerleşti.

80’li yıllar, kısa ömrünün son on yılında, Sydney’den Helsinki’ye, Atina’dan Londra’ya kadar dünyanın bir çok kentinde sahneye çıktı. (GK/AÖ)