Sümerbank’ın 90 yıllık hafızası: ‘Hafıza Konuşmaları’ Beykoz Kundura’da

Beykoz Kundura’nın arşiv ve araştırma merkezi Kundura Hafıza’nın Sümerbank’ın 90. yılına özel hazırladığı panel serisi Hafıza Konuşmaları, 23 Mart’ta düzenleniyor.

1933 yılında kurulan ve Cumhuriyet tarihinin önemli simgelerinden birine dönüşen Sümerbank’ın mottolarından “Her Şeyi Daha İyi Başaracağız” sloganıyla yola çıkan panel serisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yürütülen kurumsallaşma ve fabrikalaşma faaliyetlerine, erken dönem emekçilerinin hayat hikâyelerine ve yerli üretim çalışmalarına odaklanıyor.

Saat 10.30’da rehber eşliğinde yapılacak sergi turuyla başlayacak program, “Sosyal Hayat”, “Kadın Emeği” ve “İktisat” adlı üç oturumda düzenlenecek.

90 yıllık hafızayı bugünden okumaya çalışacak Hafıza Konuşmalarında yer alacak uzmanlar şöyle:

Arzu Öztürkmen, Gül Köksal, Serkan Tuna, Tuba Demirci, Asena Günal, Yaşar Tolga Cora, Gülhan Balsoy, Pınar Karababa, Hakan Yılmaz, İlhan Tekeli, Aslıhan Aykaç ve Yusuf Doğan Çetinkaya.

Program

10:30 – 11:30: Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya Sergisi – Sergi Turu

Oturum - Sosyal Hayat

11:30 – 11:50 S. Buse Yıldırım - Kundura Hafıza Açılış Konuşması

11:50 – 12:10 Prof. Dr. Arzu Öztürkmen - Moderatör & Açılış Konuşması

12:10 – 12:30 Doç. Dr. Gül Köksal – Bir Fabrikanın Hafızasını Okuma: Beykoz Kundura Örneği

12:30 – 12:50 Prof. Dr. Serkan Tuna – Sümerbank’ın Sosyal Politakalarda Üstlendiği Misyon

12:50 – 13:10 Dr. Tuba Demirci – Türkiye’de Kadın Emeği Tarihini Kör Noktası Olarak Kreş

Oturum – Kadın Emeği

14:30 – 14:50 Dr. Asena Günal - Moderatör & Açılış Konuşması

14:50 – 15:10 Dr. Yaşar Tolga Cora – Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Kadın Emeği

15:10 – 15:30 Prof. Dr. Gülhan Balsoy - Erken Cumhuriyette Çalışma Yaşamında Kadınlar

15:30 – 15:50 Dr. Pınar Karababa – ‘İğne ile Kuyu Kazmak' ile 'Beden Ölse bile Yaşamak' arasında: Kadın Emeğini Hereke Halısı'na Yerleştirmek

Oturum – İktisat

16:30 – 16:50 Prof. Dr. Hakan Yılmaz - Moderatör & Açılış Konuşması

16:50 – 17:10 Prof. Dr. İlhan Tekeli – 1929 Dünya Ekonomik Krizi Sonrası Türkiye’nin İktisat Politikası, Sümerbank’ın ve Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın Bu Politikalardaki Yeri

17:10 – 17:30 Prof. Dr. Aslıhan Aykaç – Türk Dokumacılık Endüstrisi ve Sümerbank

17:30 – 18:50 Doç. Dr. Yusuf Doğan Çetinkaya – Türkiye’de İşçi Sınıfının Oluşumu ve Geç Osmanlı – Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihçiliği

Hafıza Konuşmaları için ücretsiz randevu beykozkundura.com adresinden yaptırılabilir.

Sümerbank hakkında

Özel bütçenin temelini oluşturan katma bütçeli idare uygulamasının başladığı 1933 yılında kuruldu.

3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1933 tarihinde Mustafa Kemal Ataürk tarafından “Sümerbank” adı verilerek kuruldu. 17 Haziran 1938 tarihinde 3460 sayılı kanunla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü (KİT) haline getirildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin sanayileşme girişiminin ürünü olan birçok ortaklık devralındı, Sümerbank tarafından birçok şirkete ortak olunarak kendi faaliyet alanı dışında kalan sanayileşme çabalarına destek sağlandı.

Sümerbank, sanayi planları ile kendisine verilen görev gereği; Pamuklu Dokuma, Yünlü Dokuma, Deri ve Ayakkabı, Kimya, Toprak ve Seramik, Kâğıt ve Demir-Çelik Sanayii sektörlerinde birçok üretim tesisini faaliyete geçirdi.

Daha önce Devlet Sanayi Ofisi tarafından işletilen;

Feshane (Defterdar) Fabrikası,

Basmahane (Bakırköy) Fabrikası,

Hereke Fabrikası,

Beykoz Fabrikası, Sümerbank’a devredildi.

Kundura'nın Hafızası sergisi

Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler ve eski çalışanların ve ailelerinin bağışladığı nesnelerin yanı sıra, 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini bir araya getiriyor. (AÖ)