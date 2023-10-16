ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 16:39
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 08:53
1 dk Okuma

Sümer Yayıncılık Murray Bookchin’in “Üçüncü Devrim” kitap serisini yayımladı

Birinci ciltte köylü isyanlarından Fransız Devrimine, ikinci ciltte Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale, üçüncü ciltte 1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri, dördüncü ciltte ise Spartakistlerden İspanya İç Savaşına olan dönemleri ele alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/sumer-yayincilik-murray-bookchinin-ucuncu-devrim-kitap-serisini-yayimladi.jpg

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürü olan Murray Bookchin’in dört ciltlik “Üçüncü Devrim” eserinin çevirisi, yeniden editoryal gözden geçirilmiş hali ve yeni kapak tasarımlarıyla Sümer Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Kitap serisini “Devrimci Halk Hareketleri Tarihi” üst başlığı ile hazırlayan Murray Bookchin’e göre “Üçüncü Devrim” başlığı, büyük ölçüde bugünkü kapitalizmin şimdi sahip olduğu üstünlüğün önceden belirlenmiş bir yazgı olmadığını, devrimci halk hareketlerinin bugünkü topluma ve genellikle İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimlerine verilen ismi kullanacak olursak “burjuva devrimlerine” daha akılcı ve daha demokratik toplumsal alternatifler önerdiklerini ve bunlar için savaştıklarını göstermek için seçildi.

Kitap setini Reha Alpay, Deniz Keskin, Ali İhsan Başgül ve Akın Sarı Türkçe’ye çevirdi.

Birinci ciltte köylü isyanlarından Fransız Devrimine, ikinci ciltte Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale, üçüncü ciltte 1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri, dördüncü ciltte ise Spartakistlerden İspanya İç Savaşına olan dönemleri ele alıyor.

(FD)

Sümer Yayıncılık Murray Bookchin
Sayfa Başına Git