Sümer Yayıncılık Murray Bookchin’in “Üçüncü Devrim” kitap serisini yayımladı

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürü olan Murray Bookchin’in dört ciltlik “Üçüncü Devrim” eserinin çevirisi, yeniden editoryal gözden geçirilmiş hali ve yeni kapak tasarımlarıyla Sümer Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Kitap serisini “Devrimci Halk Hareketleri Tarihi” üst başlığı ile hazırlayan Murray Bookchin’e göre “Üçüncü Devrim” başlığı, büyük ölçüde bugünkü kapitalizmin şimdi sahip olduğu üstünlüğün önceden belirlenmiş bir yazgı olmadığını, devrimci halk hareketlerinin bugünkü topluma ve genellikle İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimlerine verilen ismi kullanacak olursak “burjuva devrimlerine” daha akılcı ve daha demokratik toplumsal alternatifler önerdiklerini ve bunlar için savaştıklarını göstermek için seçildi.

Kitap setini Reha Alpay, Deniz Keskin, Ali İhsan Başgül ve Akın Sarı Türkçe’ye çevirdi.

Birinci ciltte köylü isyanlarından Fransız Devrimine, ikinci ciltte Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale, üçüncü ciltte 1905’ten 1917’ye Rus Devrimleri, dördüncü ciltte ise Spartakistlerden İspanya İç Savaşına olan dönemleri ele alıyor.

(FD)