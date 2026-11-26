Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11489 D. İş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyım olarak atandığı bildirildi.

Söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtilen açıklamada,yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç'un, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert'in getirildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu'nun atandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Sümer Varlık Yönetim AŞ, 2016 yılında Vakkas Altınbaş ve Sofu Altınbaş tarafından kurulan ASV Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyet raporlarında, Sofu ve Vakkas Altınbaş dolaylı hâkim ortaklar olarak yer alıyor.

Fon vurgunu soruşturması kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, 26 Ekim'de tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada aranan holding yönetim kurulu üyesi Serdar Altınbaş ise 20 Kasım'da Çekya'da yakalanmıştı. Altınbaş Holding'e de 17 Kasım'da TMSF kayyım olarak atanmıştı.

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(EMK)