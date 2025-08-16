Sümela Manastırı’nda Ayin 23 Ağustos’ta yapılacak

Rum Ortodoks Kilisesi’nin Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu bu yıl da Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos yerine 23 Ağustos’ta kutlanacak.

Agos’un aktardığına göre, Rum Kilisesi’nin yüzyıllardır 15 Ağustos’ta kutladığı yortu için Ekümenik Patrikhane’nin yaptığı başvurulara resmi makamlar bu yıl da onay vermedi. Trabzon’daki milliyetçi grupların itirazları nedeniyle son yıllarda 15 Ağustos’a izin çıkmazken, ayin ancak bir hafta sonrası için kabul ediliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da izin 23 Ağustos tarihine verildi. Ayini Kırklareli Metropoliti yönetecek. Ekümenik Patrik Bartholomeos ise aynı tarihlerde doğum yeri olan Gökçeada’da bulunacak.

Sümela Manastırı’nda ayin yapılmasına 2010 yılından itibaren belirli şartlarla izin veriliyor.

Sümela Manastırı'nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak

Sümela Manastırı hakkında Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adı ile biliniyor. Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarları fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış ve en zengin dönemi yaşadı. Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline geldi. Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alana inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumda. Dar, uzun merdivenle girilen manastırın giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunuyor. Buradan bir merdivenle iç avluya iniliyor. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları; sağ tarafında kütüphane bulunuyor. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm, kesiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılıyor. Şapeldeki freskler 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka görülüyor. En alt tabakanın freskleri daha üstün nitelikte. Sümela Manastırı'nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili tasvirler.

*Uykuya Dalış inancına göre Meryem Ana dünyevi hayatının sonunda acı çekmeden, manevi huzur halinde ölmüş, üç gün akabinde göğe alınmıştır. Rus, Sırp, Gürcü ve Kıptî Ortodoks kiliseleri Meryem'in göğe kabulünü Jülyen Takviminde 15 Ağustos'a düşen Miladi 28 Ağustos tarihinde kutlarlar.

Sümela Manastırı'nda 11. ayin gecikmeli gerçekleştirildi

Sümela Manastırı yarınki ayine hazır

(EMK)