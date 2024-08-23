Sümela Manastırı'nda 11. ayin gecikmeli gerçekleştirildi

15 Ağustos’ta kutlanan “Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” kapsamında, Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda sekiz gün gecikmeyle ayin yapıldı.

11’incisi gerçekleştirilen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yerine Gelibolu Metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti.

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” kapsamında 2010’dan bu yana Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda ayin yapılabiliyor. Agos’un haberine göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki ayın öncesinde de aşırı sağcı çevreler ayini engelleme tehdidinde bulunmuşlardı.

Meryem Ana adına ithaf edilen dünya üzerindeki en önemli ibadet mekânlarından sayılan Sümela Manastırı’nda ayin yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dinidis, “Biz bu toprakları paylaşan Müslümanlar ve Hristiyanlar ve yurt dışından gelen Ortodoks konuklarımızla birlikte Meryem Ana’nın yüksek huzurunda toplandık. Ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua ettik” dedi.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.

(VC)