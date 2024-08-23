ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 14:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 14:57
1 dk Okuma

Sümela Manastırı'nda 11. ayin gecikmeli gerçekleştirildi

Gelibolu Metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis, “Ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua ettik” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sümela Manastırı'nda 11. ayin gecikmeli gerçekleştirildi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

15 Ağustos’ta kutlanan “Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” kapsamında, Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda sekiz gün gecikmeyle ayin yapıldı.

11’incisi gerçekleştirilen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yerine Gelibolu Metropolitine bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti.

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” kapsamında 2010’dan bu yana Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda ayin yapılabiliyor. Agos’un haberine göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki ayın öncesinde de aşırı sağcı çevreler ayini engelleme tehdidinde bulunmuşlardı.

Meryem Ana adına ithaf edilen dünya üzerindeki en önemli ibadet mekânlarından sayılan Sümela Manastırı’nda ayin yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dinidis, “Biz bu toprakları paylaşan Müslümanlar ve Hristiyanlar ve yurt dışından gelen Ortodoks konuklarımızla birlikte Meryem Ana’nın yüksek huzurunda toplandık. Ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua ettik” dedi.

Ayin, dua ve ilahilerle tamamlandı.

(VC)

Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Yortusu fener rum patrikhanesi sümela manastırı ayin
ilgili haberler
Sümela Manastırı’nda 10. ayin gerçekleştirildi
15 Ağustos 2023
/haber/sumela-manastiri-nda-10-ayin-gerceklestirildi-282790
Sümela Manastırı'nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak
11 Ağustos 2020
/haber/sumela-manastiri-nda-5-yil-sonra-ilk-ayin-yapilacak-228780
Erdoğan Sümela Manastırı'nı telekonferansla açtı
28 Temmuz 2020
/haber/erdogan-sumela-manastiri-ni-telekonferansla-acti-228194
Sümela Manastırı, Dört Yıllık Aranın Ardından Ziyarete açıldı
25 Mayıs 2019
/haber/sumela-manastiri-dort-yillik-aranin-ardindan-ziyarete-acildi-208845
Sümela Manastırı'nda 88 Yıl Sonra Yeniden Ayin
15 Ağustos 2010
/haber/sumela-manastiri-nda-88-yil-sonra-yeniden-ayin-124148
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sümela Manastırı’nda 10. ayin gerçekleştirildi
15 Ağustos 2023
/haber/sumela-manastiri-nda-10-ayin-gerceklestirildi-282790
Sümela Manastırı'nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak
11 Ağustos 2020
/haber/sumela-manastiri-nda-5-yil-sonra-ilk-ayin-yapilacak-228780
Erdoğan Sümela Manastırı'nı telekonferansla açtı
28 Temmuz 2020
/haber/erdogan-sumela-manastiri-ni-telekonferansla-acti-228194
Sümela Manastırı, Dört Yıllık Aranın Ardından Ziyarete açıldı
25 Mayıs 2019
/haber/sumela-manastiri-dort-yillik-aranin-ardindan-ziyarete-acildi-208845
Sümela Manastırı'nda 88 Yıl Sonra Yeniden Ayin
15 Ağustos 2010
/haber/sumela-manastiri-nda-88-yil-sonra-yeniden-ayin-124148
Sayfa Başına Git