Sultanbeyli’de "IŞİD operasyonu": Polisle çatıştığı söylenen 21 yaşındaki şüpheli öldürüldü

İstanbul Valiliği, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda Sultanbeyli'de operasyon düzenledi. IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı ileri sürülen 21 yaşındaki Berkan Ç.'yi yakalamak için düzenlenen operasyon sırasında şüpheli polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada Berkan Ç. öldürüldü, bir yurttaş da yaralandı. Valilik açıklamasında şüphelinin "etkisiz hale getirildiği" ifadesi kullanıldı. Değerlendirmenin dayanakları ve saldırı planının içeriği hakkında detay verilmezken, yaralanan kişinin kimliği ve kimin silahıyla yaralandığı açıklanmadı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul Valiliği "MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucunda" IŞİD’le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de saldırı planladığı ileri sürülen Berkan Ç.’yi yakalamak üzere Sultanbeyli’de operasyon düzenledi.

Valiliğin açıklamasına göre Berkan Ç. operasyon sırasında polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 21 yaşındaki şüpheli öldürüldü. Olay sırasında bir yurttaş da yaralandı.

Valilik açıklamasında Berkan Ç.’nin öldüğünü doğrudan belirtmedi; “etkisiz hale getirildiğini” açıkladı. Ancak, olayı haber veren bütün haber kuruluşları "Berkan Ç.’nin çatışmada öldüğü"nü duyurdu.

"IŞİD ile bağlantılı"

Valilik, Berkan Ç.’nin IŞİD’le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de bir saldırı planladığının “değerlendirildiğini” belirtti. "Değerlendirme"nin dayanakları ve "plan"ın içeriği konusunda bilgi vermedi.

Bir kişi yaralandı

Çatışma sırasında olay yerinde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Yaralının Berkan Ç.’nin mi yoksa polislerin mi silahıyla yaralandığı da açıklanmadı.

İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

(AEK)