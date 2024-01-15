Sultanbeyli'de konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü

İstanbul Sultanbeyli'de konteynerde yangın çıktı. Konteynerde, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gitti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, konteynerde 3 işçinin cenazesi ile karşılaştı. İşççiler 17,18 ve 21 yaşlarındaydı.

Yangında yaralanan 2 işçi de, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada “Özel bir firmaya ait ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.

(HA)