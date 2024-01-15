ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 11:28
1 dk Okuma

Sultanbeyli'de konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü

Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Valilik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sultanbeyli'de konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü

İstanbul Sultanbeyli'de konteynerde yangın çıktı. Konteynerde, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gitti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, konteynerde 3 işçinin cenazesi ile karşılaştı. İşççiler 17,18 ve 21 yaşlarındaydı.

Yangında yaralanan 2 işçi de, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada “Özel bir firmaya ait ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.

(HA)

konteyner işçi ölümleri
Sayfa Başına Git