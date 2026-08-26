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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 12:02 26 Ağustos 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 12:08 26 Ağustos 2026 12:08
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Süleymancıların liderinin kardeşi de dahil 10 kişi tutuklandı

Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de yer aldığı 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süleymancıların liderinin kardeşi de dahil 10 kişi tutuklandı
Ortadaki Hilmi Tuna Kiriş
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de yer aldığı 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Tutuklanan isimler: Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut.

Soruşturmanın geçmişi

Şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık"ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmanın 13 Ağustos'ta başlayan ilk dalgasında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda cemaat lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda firari olarak aranırken yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar TL olan 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Alihan Kuriş, ifadesinde söz konusu altınların "düğün takısı" olduğunu iddia etmişti.

Yapıyla bağlantılı şahıs ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan usulsüz para hareketinin gerçekleştiği öne sürülüyor.

Süleymancılar hakkında neler biliyoruz?
Süleymancılar hakkında neler biliyoruz?
14 Ağustos 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
süleymancılar Süleymancılar cemaati Hilmi Tuna Kiriş
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