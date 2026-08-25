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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 09:17 25 Ağustos 2026 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 09:22 25 Ağustos 2026 09:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Süleymancılara 3. dalga operasyon: 54 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturmada 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ile üç derneğe de kayyım atanmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Süleymancılara 3. dalga operasyon: 54 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 şirket ile üç derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Gözaltı kararı verilen kişilerin kaçının gözaltına alındığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Ne olmuştu?

Süleymancılara yönelik soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos’ta İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlk açıklamada Kuriş dahil 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Gözaltı işlemlerinin ardından Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı, altı kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddialarıyla yürütülüyor.

Başsavcılık soruşturma kapsamında yapı ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketlerin mali işlemlerini de inceliyor. Soruşturma dosyasında bu kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ileri sürülüyor.

Alihan Kuriş’in kardeşi ve hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalarda ise bir adreste yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulunduğu belirtildi. Kuriş, ifadesinde söz konusu altınların aileye ait olduğunu ve düğünlerde takılan ziynetlerden oluştuğunu söyledi.

Soruşturma sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Süleymancılar cemaati ankara cumhuriyet başsavcılığı
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