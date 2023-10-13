Süleymancılar yurdundaki ilk istismar değilmiş!

İstanbul Ümraniye'de Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Erkek Ortaokul Yurdu'nda 11 yaşındaki Y.’nin cinsel istismarına maruz bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Valiliği yurdu mühürledi ve yurt müdürü açığa alındı.

İstismar olayını gündeme getiren Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde istismarın yurtta yaşanan ilk olmadığını daha önce de yaşandığını yazdı.

Saymaz, yaklaşık 16 yıl önce de aynı yurtta kalan Ö. ve 11 arkadaşının da cinsel istismara maruz bırakıldığını aktardı.

Saymaz, “Bugün Y.'nin başından geçenleri o tarihlerde Ö. ile 11 arkadaşı yaşadı. Mescit olarak kullanılan odada S.Ç. adlı imam tarafından istismara uğradılar” dedi.

Ö’nün anlattıklarına köşesinde aktaran Saymaz, şöyle yazdı:

“Hoca her gece birimizi ‘Masaj yapacağım' diye kenara çekip tecavüz etti. 11 – 12 yaşlarındaydık. Anlamamız çok uzun sürdü. Birimiz neyse ki ailesine açıkladı ve olay açığa çıktı. Yurt yöneticileri dairede toplandı. O hocayı bir gecede kaybettiler ortalıktan. Nereye gitti, ne yaptı, bilmiyoruz. Kuran'a el bastırarak, bize yemin ettirdiler. Olay dışarı çıkmayacak diye. O kadar çok korktuk ki, olay hakkında bir daha uzun bir süre düşünemedim. Birbirimizle bile konuşamadık.”

Ö.’nün maruz bırakıldığı istismarın üzerinin örtüldüğünü yazan Saymaz, Ö.’nün tarikat mensubu olduğu ve her yurtta istismarla karşılaştığını belirtti:

“Geçmişte kendisi de yurdun karşısındaki apartmanlarda kaldığı için mühürleme işleminin yetmeyeceğini vurguluyor. Uyarıyor:

“Osmangazi yurdu, okula giden öğrencileri apartman dairesine yerleştirdiğinden sadece yurdun mühürlenmesi onların ilerleyişine engel olmaya yetmeyebilir.”

Ö., Süleymancıların birçok yurdunda kaldığını hatırlatarak, “Medyaya yansıyanların aslında olanların küçük kısmını oluşturduğunu biliyorum” diyor.”

(RT)