Süleymancılar yurdunda çocuğa şiddet: “Yurt yönetimi konuyu kapatmamı istedi”

Dokuzuncu sınıf öğrencisi 15 yaşında bir çocuk Süleymancılar Cemaati’ne bağlı olduğu iddia edilen Kayseri’deki özel bir öğrenci yurdunda şiddete maruz bırakıldı. Yurtta yatılı olarak kalan çocuk 2024 yılının Haziran ayında bir grup tarafından soğuk hava deposuna kapatıldı. Bir süre soğuk hava deposunda tutulan çocuk daha sonra yurtta kalan akranları ile yetişkinlerin de aralarında yer aldığı bir grup tarafından darp edildi ve küfürlere maruz bırakıldı. Ayrıca çocuğa uygulanan şiddet video kaydına da alındı.

"Çocuğuma yaşatılanlardan sonra bu davanın peşini bırakmayacağım"

bianet’e konuşan baba N.Ö, çocuğunun maruz bırakıldığı şiddeti tehdit edildiği için uzun süre açığa çıkaramadığını belirterek şunları anlattı.

“Aslında çocuğumu Süleymancıların yurduna göndermek istemiyordum ama arkadaşları gidiyor diye çok ısrar etti ve gönderdim. En son dayak yediğini bile bilmiyordum söylemiyordu çünkü korkutmuşlar çocuğumu. “Seni 3. kattan atarız intihar ettiğini söyleriz” demişler. Arkadaşları kendi aralarında videoyu paylaşırken biri bana iletti ve olanları öğrendim. Çocuğumu soğuk hava deposuna kapatıp videosunu çekip arkadaşlarına atmışlar gözdağı vermek için. Bu videoyu görüp çocuğumla konuşmaya çalıştığımda korkudan benimle konuşamıyordu. Daha sonra sürekli darp edilip tehdit edildiğini anlattı. Yurt yöneticileri konuyu kapatmamı istedi ve bir şeyler teklif etti. Ben kabul etmedim. Devletin de toplumun da bunun peşini bırakmasını istemiyorum çünkü ben çocuğuma yaşatılandan sonra bu davanın peşini bırakmayacağım. Dosyada bir sanık var diğer iki kişi tanık olarak yazılmış ama onlar aslında şiddeti uygulayanlar. Ben onların da yargılanmasını istiyorum.”

"Çocuğum travma nedeniyle eğitim hayatının dışına çıktı"

Baba N.Ö olayı öğrendikten sonra savcılığa yaptığı suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame düzenlendi. İddianamelerde bir çocuk ve bir yetişkin erkek için ceza talep edildi.

Babanın savcılığa sunduğu dilekçede ise şu ifadeler yer aldı:

“Oğlum 2023/2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci yurdunda dokuzuncu sınıf öğrencisi olarak kalmıştır. Oğlum, oradaki diğer öğrencilerin kendisini rahatsız ettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine yurt yönetimine bilgi vermeme rağmen, rahatsızlık veren öğrencilere herhangi bir disiplin süreci ve müeyyide bu süre zarfında işletilmemiştir. Eğitim öğretim yılının bitiminden itibaren arkadaşlarından bana sosyal medya üzerinden gönderilen bir videoda 16 Haziran 2024 tarihinde oğlumu darbettiklerini, soğuk hava deposuna kapatıp orada uzun müddet alıkoyduklarını, tehdit ve işkence ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayım. Oğluma bu olayı neden bana anlatmadığını sorduğumda, ‘Baba beni tehdit ettiler, eğer bunu ailenle paylaşırsan seni yurdun üçüncü katından aşağı atar, düştü deriz’ dediler. ‘Sene boyunca bana sürekli işkence ettiler, dalga geçtiler, tehdit, küfür ettiler. Bu yüzden sana anlatamadım’ cevabını aldım. Yurt yönetimi ile görüştüğümde bu konuyu kapatmamı, aksi takdirde çocuğumun zarar göreceği, bir geleceğinin olamayacağı şeklinde tehdit söylemleri ile karşılaştım. Oğlumun psikolojisi bozulmuş ve kendisinde büyük travmalar oluşmuştur. Yaşadıklarından dolayı oğlum okula gitmek istememekte ve eğitim-öğretim hayatının dışına çıkmıştır.”

İki iddianame hazırlandı

Bu ifadelerin ardından baba N.Ö kendisine ulaştırılan görüntüleri savcılık ile paylaştı.

Bir iddianamede 23 yaşındaki F.E. adlı sanığın “Çocuğu zorla hürriyetinden yoksun bırakma eziyet etme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. 29 Eylül 2025 tarihinde hazırlanan iddianamede, F.E.’nin savunmasında, suçlamayı kabul etmediği gibi mağduru tanımadığını ve mevcut görüntüleri kabul etmediğini söylediği belirtildi. F.E.’nin arkadaş arasında şakalaşmış olabileceklerini de ifade ettiği bildirilen iddianamede, şüphelinin eylemi gerçekleştirdiğini gösteren delillerin kamu davası açılması için yeterli olduğu kaydedildi.

Hazırlanan ikinci iddianame ise aynı yurtta kalan ve çocuğu soğuk hava deposuna kilitleyen 15 yaşındaki çocuk B.Ö. hakkında “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ceza istendi.

Yurt yöneticilerinin yargılanması için "yeterli delil bulunamadı"

Savcılık soruşturma sürecinde, cemaat mensubu olduğu iddia edilen görevlilerden sadece Yurt Müdürü M.E.P’nin ifadesini aldı. M.E.P. ifadesinde, “Haberim yoktu” dedi. Savcılık ise M.E.P. için “delil yetersizliğinden” kovuşturmaya yer yok kararı verdi.

Bir sonraki duruşma 2 Aralık Salı günü Kayseri 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

