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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 11:17 4 Eylül 2026 11:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 11:19 4 Eylül 2026 11:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Süleymancılar soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

Ayrıca, iş insanı İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Süleymancılar soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik sürdürdüğü soruşturmada 5 şirkete el koyma kararı alındı.

Ayrıca, iş insanı İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, İrfan Yılmaz’a ait şirketler üzerinden usulsüz ve şüpheli para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Rapor doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık; Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer olmak üzere toplam 5 şirkete el konulmasını kararlaştırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Süleymancılar cemaati masak
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