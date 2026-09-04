Süleymancılar soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapıya yönelik sürdürdüğü soruşturmada 5 şirkete el koyma kararı alındı.

Ayrıca, iş insanı İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, İrfan Yılmaz’a ait şirketler üzerinden usulsüz ve şüpheli para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Rapor doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık; Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer olmak üzere toplam 5 şirkete el konulmasını kararlaştırdı.

(EMK)