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YT: Yayın Tarihi: 20.09.2026 10:38 20 Eylül 2026 10:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.09.2026 10:47 20 Eylül 2026 10:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Süleymancılar soruşturmasında 29 gözaltı, 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaate yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Süleymancılar soruşturmasında 29 gözaltı, 23 şirkete kayyum
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” adıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Başsavcılık, 20 Eylül’de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, cemaatle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.

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Savcılığın iddiaları

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada adı geçen bazı kişi ve şirketlerin, yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği ve kayıt dışı para transferlerine aracılık ettiği öne sürülüyor.

Savcılık ayrıca söz konusu kişi ve şirketlerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu iddia ediyor.

Soruşturma dosyasındaki bulgular arasında, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapılması, resmi ve bürokratik işlemlerde danışmanlık verilmesi ve ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle edinilmesine aracılık edilmesi de bulunuyor.

Başsavcılık, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında nakit para taşındığı ve bazı para transferlerinin çevrimiçi ödeme sistemleri ile lojistik şirketleri üzerinden gerçekleştirildiği yönünde deliller bulunduğunu da açıkladı.

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Seçim süreçlerine ilişkin inceleme

Savcılık açıklamasında, soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri ve mali kayıtların bazı şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular içerdiği de ileri sürüldü.

Başsavcılık, bu iddialara ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara süleymancılar Süleymancılar cemaati
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