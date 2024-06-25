Süleyman Salğucak'a dava: Amaç korku psikolojisi yaymak

"Topluma gözdağı verilmek isteniyor"

İddianameye ilişkin bianet’e konuşan Salğucak’ın avukatı Samet Ataman, "dosyanın hukuken değerlendirilemeyeceğini" belirtti ve “Müvekkilimin tepkisi kamuoyunun gündemine oturdu, gündem olduğu için savcılık bu tepkiyi cezalandırıyor. Ortada hukuken tartışacağımız bir durum yok” dedi.

Savcının ceza istemini değerlendiren Ataman, “Topluma gözdağı verilmek istendiğini” söyledi ve devam etti:

“Savcı, ‘oy kullanan seçmenin cebir ve şiddet yoluyla engellendiğini’ iddia ediyor ve videoyu da delil olarak gösteriyor. Ama videoda şiddet yok, cebir yok, oy kullanmalarını engelleme yok. Kişiler okula giriyor ve oy kullanıyorlar. Yani iddianın kendisi yok fakat söz konusu hukuk değil. Hukuk cezalandırmaya giden yolda araç ediliyor sadece.”

"Ağzını açman ceza alman için yeterli"

Kürt illerinde benzer dosyalara çok sık rastlandığını ifade eden Ataman, 31 Mart’tan bir gün sonra yaşanan bir dosyayı örnek verdi:

“Seçim sonucu protesto eyleminde polis şiddetine maruz kalan, darp edilip burnu kırılan bir kişi gözaltına alındı. Polise mukavemetten bir gece gözaltında tutuldu. Savcılık tutuklama istedi, mahkeme tutuklama kararı verdi.

“Tutukluğu yaptığımız itirazın ardından bir ay sonra serbest bırakıldı. Savcı tahliye kararına itiraz etti, birkaç gün geçmeden iddianame hazırlandı. Işık hızıyla dava görüldü, 5 ay hapis cezasıyla birlikte Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi.

“Tutukluluk sürecinde savcı ile görüştüğümüzde ise bize, ‘polise mukavemetten üç gün mü kalsın, birkaç ay yatsın görsün’ dedi. Buna benzer örnekler oldukça fazla yani yaşanılan durumu hukukla izah edemeyiz. Topluma ‘ağzını açman ceza alman için yeterli’ mesajı veriliyor. Amaç korku psikolojisi yaymak.”