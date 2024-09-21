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Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 14:10
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 14:13
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Sulama kanalına düşen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Mardin’de, bir aracın GAP sulama kanalına düşmesi sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sulama kanalına düşen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: MA

Mardin’in Derik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu GAP sulama kanala düşen araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Derik ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç, GAP sulama kanalına devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen 3 kişinin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
Mardin derik
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