Sulama kanalına düşen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu GAP sulama kanala düşen araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Derik ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç, GAP sulama kanalına devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen 3 kişinin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AD)