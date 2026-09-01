Şükran Soner kimdir?

Şükran Soner, 1946 yılında dönemin Yugoslavya’sına bağlı, bugün Kosova sınırları içinde bulunan Priştine’de dünyaya geldi. 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Eğitimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe yöneldi.

Soner, gazetecilik mesleğine 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Gazetede özellikle işçi ve eğitim sayfalarını hazırladı. Emek dünyasına ilişkin haberleriyle genç yaşta dikkat çeken Soner, meslek yaşamı boyunca işçi sınıfı, sendikal mücadele ve çalışma hayatını gazeteciliğinin merkezine aldı.

12 Mart 1971 sürecinde Cumhuriyet gazetesindeki diğer yazarlarla birlikte işten çıkarılan Soner, bir yıl sonra Nadir Nadi döneminde gazeteye yeniden döndü. 1990 yılında Nadir Nadi’nin ölümünün ardından Cumhuriyet’ten ayrılan gazeteciler arasında yer aldı. Bir süre sonra yeniden gazeteye dönen Soner, köşe yazarlığını sürdürdü.

Emek haberciliğinin öncü isimlerinden oldu

Muhabirlikten yazarlığa uzanan gazetecilik yaşamında emek hareketlerini yakından izleyen Soner, Cumhuriyet’te uzun yıllar “İşçinin Evreninden” başlığıyla yazdı. Grevleri, işçi eylemlerini, sendikal mücadeleyi ve çalışma hayatındaki dönüşümleri sahadan takip etti.

Türkiye’nin yakın tarihindeki toplumsal ve siyasal gelişmelere gazeteci kimliğiyle tanıklık eden Soner, özellikle emek hareketlerinin ve işçilerin yaşadığı sorunların kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstlendi.

TGS’de genel başkanlık yaptı

Soner, gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra meslek örgütlenmesi ve sendikal mücadelede de aktif görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Soner, 1970’li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği görevini yürüttü.

1999 yılındaki TGS Genel Kurulu’nda yeniden yönetime giren Soner, Genel Başkan Vekili oldu. 2001 yılındaki genel kurulda ise Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı seçildi.

İnsan hakları ve sivil toplum çalışmalarında yer aldı

Gazetecilik ve sendikal mücadelenin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev alan Soner, İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği ve Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluş ve yönetim süreçlerinde yer aldı.

Soner, gazeteciliğinin yanı sıra kitaplarıyla da tanındı. Anı, gezi ve araştırma türlerinde eserler kaleme alan Soner’in kitapları arasında “Düşler Kuruyorum”, “Biz de Çocuktuk 1”, “Bizim 68’liler”, “Tito’nun Çocuklarından Atatürk’ün Gençliğine Göçün Göbeğinde” ve “İşçiyim Haksızım” bulunuyor.

Siyasetten toplumsal meselelere, dış politikadan emek dünyasına uzanan geniş bir alanda yazılar kaleme alan Soner, 2026 yılına kadar Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarlığını sürdürdü.

Uzun gazetecilik yaşamını emek, insan hakları ve toplumsal mücadeleleri izleyerek geçiren Şükran Soner, Türkiye basın tarihine gazeteciliği ve sendikal mücadelesiyle iz bırakan isimlerden biri oldu.

(EMK)