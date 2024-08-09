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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 11:00
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Sudan’daki sellerde 77 kişi hayatını kaybetti

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin açıklamasına göre, ülkede yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 73 binden fazla kişi etkilendi, 14 binden fazla ev yıkıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, selden etkilenen bölgede derme çatma bir tekneyle kurtulmaya çalışanlar görülüyor.
Fotoğraf: AA arşiv

Sudan Kızılayı, son 3 günde Nil Nehri eyaletindeki sellerde 34 kişinin öldüğünü, 588 kişinin yaralandığını, 24 bin 104 evin tamamen ve 8 bin 16 evin kısmen yıkıldığını açıkladı.

Kuzey eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 3 günde eyaletteki şiddetli yağış ve seller nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı, eyalette 2 bin 385 ailenin afetten etkilendiği ifade edildi.

Ülkede aşırı yağış ve seller nedeniyle haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı.

21 bin 370 kişi yerinden edildi

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı seller dolayısıyla 73 binden fazla kişinin etkilendiği ve 14 binden fazla evin tamamen veya kısmen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, sellerin Sudan'ın 18 eyaletinin 11'inde etkili olduğu kaydedilirken 21 bin 370 kişinin seller nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos'ta, haziran ayından itibaren ülkenin 7 eyaletinde yaşanan sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

(AS)

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