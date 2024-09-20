Sudan’daki kolera salgınında 348 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ülkenin 9 eyaletinde yayıldığını ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 348'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkenin 5 eyaletinde de dang humması hastalığı şüphesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hastalık şüphesiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

DSÖ: Sudan halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, barış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuyla ilgili geçen haftalarda yaptığı açıklamada, uzun süredir iç savaşın yaşandığı Sudan'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini, kolera, travma ve yaralanmalar için 184 binden fazla hastaya hizmet vermek üzere ülkeye ek tıbbi malzeme teslim ettiklerini aktardı.

Ghebreyesus, "En savunmasız insanlara temel sağlık hizmeti sunmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ve ortaklarını desteklemeye devam ediyoruz. Sudan halkının her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğu ilaç barıştır" dedi.