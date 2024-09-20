Sudan’daki kolera salgınında 348 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ülkenin 9 eyaletinde yayıldığını ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 348'e ulaştığı kaydedildi.
Yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı
Ülkenin 5 eyaletinde de dang humması hastalığı şüphesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hastalık şüphesiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.
DSÖ: Sudan halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, barış
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuyla ilgili geçen haftalarda yaptığı açıklamada, uzun süredir iç savaşın yaşandığı Sudan'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini, kolera, travma ve yaralanmalar için 184 binden fazla hastaya hizmet vermek üzere ülkeye ek tıbbi malzeme teslim ettiklerini aktardı.
Ghebreyesus, "En savunmasız insanlara temel sağlık hizmeti sunmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ve ortaklarını desteklemeye devam ediyoruz. Sudan halkının her şeyden daha çok ihtiyaç duyduğu ilaç barıştır" dedi.
Sudan’da iç savaş
Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.
Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK, batı ve güney eyaletlerinde etkili.
Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler ile ABD'nin Cenevre'de başlattığı süreç sonuçsuz kaldı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.
(AS)