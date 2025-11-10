Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı

Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları nedeniyle Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan bölgelerinden ed-Debbe ve el-Ubeyd şehirlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Adem, Port Sudan’daki ofisinde, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile yaptığı görüşmenin ardından Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’ye teşekkür eden Adem, “Bize en zor anda ulaşan Türkiye ve kurumlarına şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda oldular” dedi.

“Türkiye çıkar gözetmeden yardım ediyor”

Türkiye’nin insani yardımlarında herhangi bir çıkar amacı taşımadığını vurgulayan Adem, “Türkiye sadece Sudan’daki kardeşlerine yardım ediyor. Başka bir hedefi yok" dedi.

Saldırıların ardından büyük göç dalgaları yaşandığını belirten Adem, en yoğun hareketliliğin ed-Debbe şehrinde olduğunu kaydetti.

“Rakamlar sürekli değişiyor, çünkü her gün yeni gruplar yola çıkıyor.” diyen Adem, on binlerce kişinin barınma, gıda, ilaç, sağlık hizmeti ve temiz suya acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ordu kontrolündeki Hartum, Vad Medeni ve Sinnar şehirlerine gönüllü geri dönüşlerin başladığını belirten Adem, bu bölgelerde sağlık tesislerinin onarımı, su kuyularının rehabilitasyonu, konut ve tarım altyapısının yeniden inşası gerektiğini söyledi.

Faşir’de 88 binden fazla kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 26 Ekim’den bu yana Faşir kenti ve çevresinden 88 bin 892 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Raporda, bölgede güvenlik risklerinin yüksek olduğu, yolların kapandığı ve insani erişimin giderek zorlaştığı belirtildi.

“Sudan çatışmasını körükleyen devletler buna son vermeli”

Sudan’daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında süren çatışmaların pençesinde.

Batıdaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, son haftalarda HDK’nin kontrolüne geçti. Bölgede sivillerin zorla yerinden edildiği, çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve kötü muameleye maruz kaldığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sudan’daki krizin dünya kamuoyunca büyük ölçüde unutulduğunu belirtirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık riskinin hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

(EMK)