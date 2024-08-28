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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 09:44
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Sudan’da kolera salgını: 48 ölü

Sudan’da tespit edilen toplam kolera vakası sayısı 1223 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sudan’da kolera salgını: 48 ölü
Fotoğraf: Albert González Farran / UNAMID

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 102 yeni kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1223'e, ölü sayısının 48'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede haziran ayından bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 138'e yükseldi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

(AS)

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