Sudan’da kolera salgını: 473 ölü

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam kolera vakası sayısının 14 bin 944'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 473 olduğu belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan’da iç savaş Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 1,5 yıldır sürüyor. Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK, batı ve güney eyaletlerinde etkili. Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler ile ABD'nin Cenevre'de başlattığı süreç sonuçsuz kaldı.

(AS)