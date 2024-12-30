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HABER
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 08:25
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 08:29
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Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

IPC'nin 24 Aralık'ta yayınlanan raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde olduğu ve nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, açlık ve yetersiz beslenmenin etkilerini yaşayan bir çocuğun bulunduğu bir sahneyi tasvir ediyor. Görüntünün merkezinde, zayıf ve bakışları boş bir şekilde duran bir çocuk yer alıyor. Çocuk, açık bir şekilde fiziksel zayıflık belirtileri gösteriyor. Ön planda ise bir sağlık çalışanı veya görevli, yeşil bir bardağa sıvı (muhtemelen besleyici bir içecek veya terapötik bir süt) dökmekte. Çocuk, muhtemelen beslenme desteği alıyor. Arka planda bir yatak veya tıbbi ortamı anımsatan bir düzenek var. Sahne, insani bir kriz bağlamında yardım ve müdahale çabalarını temsil ediyor.
Fotoğraf: AA

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) ülkedeki gıda güvenliği durumunu kıtlık olarak tanımlanmasını kabul etmedi.

Tarım Bakanı Büşra, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin ile İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, Port Sudan kentinde "Sudan'da Gıda Güvenliği Durumu" hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Büşra, "IPC'nin raporu hakkında çekincelerimiz var. Özellikle komitenin bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri ile ilgili. Kullandıkları rakamlar gerçekçi değil" dedi.

Büşra, komitenin raporunun, Sudan'ın gıda güvenliğine ilişkin endişelerini dikkate almadığına işaret etti.

Raporun ülkedeki 15 eyaletteki verileri kapsadığını, bu eyaletlerin 7'sinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatma altında olduğunu ve 11'inde de savaşın sürdüğünü belirten Büşra, bu eyaletlerde saha ekipleriyle gerçek araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Büşra, Sudan'ın IPC üyeliğinden çekildiğini belirterek "Savaşın, farklı şekilleri ortaya

Sudan'ın verimli tarım arazisine ve su kaynaklarına dikkati çeken Büşra, bu sene 16 milyon hektar alana mısır ve darı gibi mahsuller ekildiğini söyledi.

Diğer yandan, toplantıda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Emin, bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamayı okudu.

Açıklamada, "Kullanılan yöntemle ilgili olarak raporun ulaştığı sonuçlar birçok eksiklik barındırıyor ve bu da raporun güvenilirliğini sorguluyor." değerlendirmesi yapıldı.

IPC'nin raporu

IPC'nin 24 Aralık'ta yayınlanan raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde olduğu ve nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.

Kıtlığa neden olarak, kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.

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(EMK)

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