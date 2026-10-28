Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 100'den fazla kişi öldürüldü

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da kalabalık bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

BM: Sudan'da üç haftada 306 kişi İHA saldırılarında öldürüldü

Sudan'daki hak ihlallerini belgeleyen Emergency Lawyers (Acil Durum Avukatları) adlı insan hakları örgütü, 26 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 113 kişinin yaralandığını açıkladı.

Örgüt, saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

بيان | مجزرة سوق تنقونج بحي دوماية في مدينة نيالا قصفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش، مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026، سوق تنقونج بحي دوماية في مدينة نيالا، ما أسفر عن مقتل 102 من المدنيين وإصابة 113 آخرين، بينهم أطفال ونساء وتدين مجموعة محامو الطوارئ هذه المجزرة التي حوّلت سوقاً مدنياً إلى ساحة للقتل والإصابات الجماعية، في هجوم يهدد حياة السكان ويضاعف معاناتهم في ظل استمرار الحرب — Emergency Lawyers (@EmergncyLawyers) October 27, 2026

Saldırı, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) kontrolündeki Nyala kentinin Dumaya Mahallesi'nde bulunan Tangong Pazarı'nı hedef aldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Hastaneye 36 cenaze getirildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 27 Ekim'de yayımladığı açıklamada, saldırının yerel saatle 20.00 sıralarında meydana geldiğini ve bir başka İHA saldırısının da sivil yerleşim bölgesini vurduğunu bildirdi.

MSF'nin desteklediği Nyala Eğitim Hastanesine saldırının ardından 36 kişinin cenazesi getirildi. Hayatını kaybedenlerden 21'inin üzerinde sivil kıyafetler bulunduğu belirtildi.

Hastanenin acil servisinde ise 150'den fazla yaralıya müdahale edildi.

🚨 SUDAN: At around 8 pm local time yesterday, a drone strike by the Sudanese Armed Forces hit a busy market in Nyala, South Darfur. A second strike also hit a civilian neighbourhood. The Nyala Teaching hospital, which we support, saw over 150 wounded people. “This is appalling. Markets, homes, and key civilian infrastructure are not targets. All parties to the conflict must protect civilians.” https://t.co/QjWrQyK7FJ — MSF International (@MSF) October 27, 2026

MSF'nin Nyala Proje Koordinatörü Dale Koninckx, yaralıların şarapnel parçaları nedeniyle oluşan yaralanmalar, yüzlerinde kanamalar ve ağır yanıklarla hastaneye getirildiğini anlattı.

Koninckx, saldırının ardından insanların yaralıları üç tekerlekli araçlarla ve eşek arabalarıyla hastaneye taşımak zorunda kaldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu yaralılara müdahale etmek için gece boyunca çalıştığını söyleyen Koninckx, sivillerin gıda temin ettiği pazar yerlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Koninckx, pazarların, evlerin ve temel sivil altyapının askerî hedef olmadığını vurgulayarak çatışmanın bütün taraflarına sivilleri koruma çağrısında bulundu.

On 26 October, Sudanese Armed Forces drone strikes on a busy market and a residential area in Nyala, South Darfur, killed at least 36 people and wounded more than 150, according to the MSF-supported Nyala Teaching Hospital. Read more: https://t.co/XeNqgJdjxX https://t.co/F9JQHdm4re — MSF East Africa (@MSF_EastAfrica) October 28, 2026

Hak örgütlerinden bağımsız soruşturma çağrısı

Emergency Lawyers, saldırının kalabalık bir sivil alanı hedef aldığını belirterek olayın bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi.

Örgüt, pazar yerine yönelik saldırının zaten savaş koşullarında yaşayan sivillerin güvenliğini daha da tehdit ettiğini bildirdi.

Sudan'da insan hakları ihlallerine ilişkin dijital kanıtları belgeleyen Shahid Evidence Platform da 28 Ekim'de yayımladığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Örgüt, RSF ile bağlantılı Tasis yönetiminin açıkladığı ön verilere dayanarak 102 kişinin öldüğünü, 113 kişinin yaralandığını aktardı. Bununla birlikte, can kaybı sayısını ve ölenlerin kimliklerini bağımsız olarak henüz doğrulayamadığını belirtti.

Shahid Evidence Platform, BM'nin Sudan için oluşturduğu Bağımsız Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu'ndan saldırıyı incelemesini ve sorumluları belirlemesini istedi.

Örgüt ayrıca BM Güvenlik Konseyine sivillerin korunması için önlem alma, Sudan ordusuna ise saldırıyla ilgili iddialara kamuoyu önünde yanıt verme çağrısında bulundu.

Drone strike on Tangong night market, Dumaya, west #Nyala, 26 Oct. 102 killed, 113 injured per Tasis; MSF reports 36 bodies and 150+ wounded at Nyala hospital and attributes the strike to the Sudanese army. We call for an independent investigation. #Sudan #Darfur #ShahidEvidence https://t.co/RnFGKnVqSj — Shahid Evidence منصة شاهد لتوثيق الأدلة الحقوقية ا (@ShahidEvidence) October 28, 2026

Sudan ordusu, Tangong Pazarı'na yönelik saldırı hakkında henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Aynı kentte 10 gün içinde ikinci pazar saldırısı

Nyala'daki saldırı, kentte son haftalarda yoğunlaşan İHA operasyonlarının ardından gerçekleşti.

MSF'nin açıklamasına göre 16 Ekim'de Al-Mawashi Pazarı'na düzenlenen bir başka İHA saldırısında en az dört kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Örgüt, pazar yerlerinin vurulmasının yalnızca doğrudan can kayıplarına yol açmadığını, aynı zamanda sivillerin gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimini de engellediğini belirtti.

Sudan'da yetersiz beslenmenin giderek ağırlaştığına dikkat çeken MSF, çatışmanın her iki tarafının da sivil alanları ve altyapıyı hedef aldığını bildirdi.

Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı

Örgütün açıklamasına göre RSF de son günlerde Hartum, El Cezire, Gedaref, Sennar ve Beyaz Nil eyaletlerinde elektrik altyapısına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirmekle suçlanıyor.

BM: Üç haftada en az 306 kişi öldürüldü

BM İnsan Hakları Ofisi'nin 23 Ekim'de açıkladığı verilere göre Sudan'da ekim ayının ilk üç haftasında düzenlenen İHA saldırılarında en az 306 sivil yaşamını yitirdi.

BM, Sudan ordusu ve RSF tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırılarda evlerin, pazar yerlerinin, sağlık kuruluşlarının ve yerinden edilenlerin barındığı alanların vurulduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İHA kullanımının siviller üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

26 Ekim'deki Nyala saldırısı, BM'nin 23 Ekim'de açıkladığı üç haftalık ölüm bilançosunun ardından gerçekleşti.

Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya

I condemn escalating drone strikes in Sudan, which killed more than 300 people in the first three weeks of October. Strikes on camps for displaced people and healthcare facilities are completely unacceptable and may constitute war crimes. https://t.co/Q8Wkxpo67U — Volker Türk (@volker_turk) October 23, 2026

Ne olmuştu? Sudan'da 15 Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmalar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı. Başkent Hartum'da başlayan savaş, özellikle Darfur ve Kordofan bölgelerinde sivillerin öldürülmesine, kitlesel yerinden edilmelere ve ağır insani krizlere yol açtı. Associated Press'in aktardığı çatışma izleme verilerine göre savaşta en az 59 bin kişi yaşamını yitirdi. Gerçek can kaybının daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 34 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Darfur ve Kordofan bölgelerinde gıda güvensizliği derinleşirken, bazı bölgelerde kıtlık riski devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, çatışmanın taraflarına sivillere yönelik saldırıları durdurma, insani yardımların önündeki engelleri kaldırma ve ağır hak ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuyor.

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