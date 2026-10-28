ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 09:41 28 Ekim 2026 09:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 10:01 28 Ekim 2026 10:01
Okuma Okuma:  6 dakika

Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 100'den fazla kişi öldürüldü

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde bir pazara düzenlenen İHA saldırısında 100'den fazla kişi öldü. Sınır Tanımayan Doktorlar, 150'den fazla yaralıya müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 100'den fazla kişi öldürüldü
Sudan'ın Nyala kentindeki pazar saldırısının ardından hastanelere çok sayıda ölü ve yaralı getirildi.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da kalabalık bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

BM: Sudan'da üç haftada 306 kişi İHA saldırılarında öldürüldü
BM: Sudan'da üç haftada 306 kişi İHA saldırılarında öldürüldü
26 Ekim 2026

Sudan'daki hak ihlallerini belgeleyen Emergency Lawyers (Acil Durum Avukatları) adlı insan hakları örgütü, 26 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 113 kişinin yaralandığını açıkladı.

Örgüt, saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Saldırı, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) kontrolündeki Nyala kentinin Dumaya Mahallesi'nde bulunan Tangong Pazarı'nı hedef aldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Hastaneye 36 cenaze getirildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 27 Ekim'de yayımladığı açıklamada, saldırının yerel saatle 20.00 sıralarında meydana geldiğini ve bir başka İHA saldırısının da sivil yerleşim bölgesini vurduğunu bildirdi.

MSF'nin desteklediği Nyala Eğitim Hastanesine saldırının ardından 36 kişinin cenazesi getirildi. Hayatını kaybedenlerden 21'inin üzerinde sivil kıyafetler bulunduğu belirtildi.

Hastanenin acil servisinde ise 150'den fazla yaralıya müdahale edildi.

MSF'nin Nyala Proje Koordinatörü Dale Koninckx, yaralıların şarapnel parçaları nedeniyle oluşan yaralanmalar, yüzlerinde kanamalar ve ağır yanıklarla hastaneye getirildiğini anlattı.

Koninckx, saldırının ardından insanların yaralıları üç tekerlekli araçlarla ve eşek arabalarıyla hastaneye taşımak zorunda kaldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu yaralılara müdahale etmek için gece boyunca çalıştığını söyleyen Koninckx, sivillerin gıda temin ettiği pazar yerlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Koninckx, pazarların, evlerin ve temel sivil altyapının askerî hedef olmadığını vurgulayarak çatışmanın bütün taraflarına sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Hak örgütlerinden bağımsız soruşturma çağrısı

Emergency Lawyers, saldırının kalabalık bir sivil alanı hedef aldığını belirterek olayın bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi.

Örgüt, pazar yerine yönelik saldırının zaten savaş koşullarında yaşayan sivillerin güvenliğini daha da tehdit ettiğini bildirdi.

Sudan'da insan hakları ihlallerine ilişkin dijital kanıtları belgeleyen Shahid Evidence Platform da 28 Ekim'de yayımladığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Örgüt, RSF ile bağlantılı Tasis yönetiminin açıkladığı ön verilere dayanarak 102 kişinin öldüğünü, 113 kişinin yaralandığını aktardı. Bununla birlikte, can kaybı sayısını ve ölenlerin kimliklerini bağımsız olarak henüz doğrulayamadığını belirtti.

Shahid Evidence Platform, BM'nin Sudan için oluşturduğu Bağımsız Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu'ndan saldırıyı incelemesini ve sorumluları belirlemesini istedi.

Örgüt ayrıca BM Güvenlik Konseyine sivillerin korunması için önlem alma, Sudan ordusuna ise saldırıyla ilgili iddialara kamuoyu önünde yanıt verme çağrısında bulundu.

Sudan ordusu, Tangong Pazarı'na yönelik saldırı hakkında henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Aynı kentte 10 gün içinde ikinci pazar saldırısı

Nyala'daki saldırı, kentte son haftalarda yoğunlaşan İHA operasyonlarının ardından gerçekleşti.

MSF'nin açıklamasına göre 16 Ekim'de Al-Mawashi Pazarı'na düzenlenen bir başka İHA saldırısında en az dört kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Örgüt, pazar yerlerinin vurulmasının yalnızca doğrudan can kayıplarına yol açmadığını, aynı zamanda sivillerin gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimini de engellediğini belirtti.

Sudan'da yetersiz beslenmenin giderek ağırlaştığına dikkat çeken MSF, çatışmanın her iki tarafının da sivil alanları ve altyapıyı hedef aldığını bildirdi.

Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı
Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı
10 Kasım 2025

Örgütün açıklamasına göre RSF de son günlerde Hartum, El Cezire, Gedaref, Sennar ve Beyaz Nil eyaletlerinde elektrik altyapısına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirmekle suçlanıyor.

BM: Üç haftada en az 306 kişi öldürüldü

BM İnsan Hakları Ofisi'nin 23 Ekim'de açıkladığı verilere göre Sudan'da ekim ayının ilk üç haftasında düzenlenen İHA saldırılarında en az 306 sivil yaşamını yitirdi.

BM, Sudan ordusu ve RSF tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırılarda evlerin, pazar yerlerinin, sağlık kuruluşlarının ve yerinden edilenlerin barındığı alanların vurulduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İHA kullanımının siviller üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

26 Ekim'deki Nyala saldırısı, BM'nin 23 Ekim'de açıkladığı üç haftalık ölüm bilançosunun ardından gerçekleşti.

Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya
Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya
14 Mayıs 2026

Ne olmuştu?

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmalar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı.

Başkent Hartum'da başlayan savaş, özellikle Darfur ve Kordofan bölgelerinde sivillerin öldürülmesine, kitlesel yerinden edilmelere ve ağır insani krizlere yol açtı.

Associated Press'in aktardığı çatışma izleme verilerine göre savaşta en az 59 bin kişi yaşamını yitirdi. Gerçek can kaybının daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 34 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Darfur ve Kordofan bölgelerinde gıda güvensizliği derinleşirken, bazı bölgelerde kıtlık riski devam ediyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, çatışmanın taraflarına sivillere yönelik saldırıları durdurma, insani yardımların önündeki engelleri kaldırma ve ağır hak ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Sudan dron iha saldırısı Birleşmiş Milletler insan hakları hukuk can kaybı
ilgili haberler
BM: Sudan'da üç haftada 306 kişi İHA saldırılarında öldürüldü
26 Ekim 2026
/haber/bm-sudan-da-uc-haftada-306-kisi-iha-saldirilarinda-olduruldu-324799
Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya
14 Mayıs 2026
/haber/sudan-da-yaklasik-20-milyon-insan-siddetli-aclikla-karsi-karsiya-319637
UNESCO 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü Sudan Gazeteciler Sendikası'na
30 Nisan 2026
/haber/unesco-2026-dunya-basin-ozgurlugu-odulu-sudan-gazeteciler-sendikasi-na-319222
Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/sudanda-on-binlerce-kisi-yerinden-edildi-acil-yardim-cagrisi-313376
“Sudan çatışmasını körükleyen devletler buna son vermeli”
6 Kasım 2025
/haber/sudan-catismasini-korukleyen-devletler-buna-son-vermeli-313272
Binlerce sivilin öldürüldüğü Sudan’da 177 bin kişi hâlâ mahsur
1 Kasım 2025
/haber/binlerce-sivilin-olduruldugu-sudanda-177-bin-kisi-hala-mahsur-313117
Madaniya: Sudan, bir halk ayaklanmasının kalbinde
21 Haziran 2025
/haber/madaniya-sudan-bir-halk-ayaklanmasinin-kalbinde-308634
İstanbul'da gözaltına alınan Sudanlı kuir doktor, serbest bırakıldı
24 Ocak 2025
/haber/istanbul-da-gozaltina-alinan-sudanli-kuir-doktor-serbest-birakildi-303928
Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti
30 Aralık 2024
/haber/sudan-ulkede-kitlik-oldugu-yonundeki-raporu-reddetti-303173
16. BRICS ZİRVESİ-SON GÜN
BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi
24 Ekim 2024
/haber/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-de-lubnan-da-ukrayna-da-sudan-da-derhal-baris-istedi-301080
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM: Sudan'da üç haftada 306 kişi İHA saldırılarında öldürüldü
26 Ekim 2026
/haber/bm-sudan-da-uc-haftada-306-kisi-iha-saldirilarinda-olduruldu-324799
Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya
14 Mayıs 2026
/haber/sudan-da-yaklasik-20-milyon-insan-siddetli-aclikla-karsi-karsiya-319637
UNESCO 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü Sudan Gazeteciler Sendikası'na
30 Nisan 2026
/haber/unesco-2026-dunya-basin-ozgurlugu-odulu-sudan-gazeteciler-sendikasi-na-319222
Sudan’da on binlerce kişi yerinden edildi: Acil yardım çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/sudanda-on-binlerce-kisi-yerinden-edildi-acil-yardim-cagrisi-313376
“Sudan çatışmasını körükleyen devletler buna son vermeli”
6 Kasım 2025
/haber/sudan-catismasini-korukleyen-devletler-buna-son-vermeli-313272
Binlerce sivilin öldürüldüğü Sudan’da 177 bin kişi hâlâ mahsur
1 Kasım 2025
/haber/binlerce-sivilin-olduruldugu-sudanda-177-bin-kisi-hala-mahsur-313117
Madaniya: Sudan, bir halk ayaklanmasının kalbinde
21 Haziran 2025
/haber/madaniya-sudan-bir-halk-ayaklanmasinin-kalbinde-308634
İstanbul'da gözaltına alınan Sudanlı kuir doktor, serbest bırakıldı
24 Ocak 2025
/haber/istanbul-da-gozaltina-alinan-sudanli-kuir-doktor-serbest-birakildi-303928
Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti
30 Aralık 2024
/haber/sudan-ulkede-kitlik-oldugu-yonundeki-raporu-reddetti-303173
16. BRICS ZİRVESİ-SON GÜN
BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi
24 Ekim 2024
/haber/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-de-lubnan-da-ukrayna-da-sudan-da-derhal-baris-istedi-301080
Sayfa Başına Git