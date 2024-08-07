Sudan'da 26 milyon insan akut açlık çekiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ve Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Sudan'daki insani durum ile ilgili brifing verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden Edem Wosornu, Sudan'da 26 milyon insanın akut açlık çektiğini ve 10 milyon kişinin şiddet, açlık ve yoksunluk nedeniyle evlerini terk ettiğini belirtti. Hızlı Destek Kuvvetlerinin Sinnar eyaletine ilerlemesi 726 bin kişiyi yerinden etti.

Kuzey Darfur'daki Zamzam Mülteci Kampı'ndaki kıtlığa dikkat çeken Wosornu, temel ilaç, gıda ve hijyen malzemelerinin Port Sudan'dan kampa gönderilmeye hazır olduğunu ifade etti.

WFP İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo, Sudan'daki krizin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyardı ve uluslararası toplumun daha fazla destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Sudan'da iç savaş Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK, batı ve güney eyaletlerinde etkili. Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

(EMK)