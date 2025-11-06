“Sudan çatışmasını körükleyen devletler buna son vermeli”

Uluslararası Af Örgütü, Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) saldırılarını yoğunlaştırdığına dair haberlerin arttığına dikkat çekerek, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm devletlere RSF’ye yönelik silah tedarikini derhal durdurma çağrısı yaptı.
RSF’nin saldırılarıyla ilgili konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, şöyle dedi:
“Dünya Sudan’daki, özellikle de Kurdufan bölgesindeki sivillere, karşılaştıkları ciddi tehlikelerin açıkça görüldüğü bir zamanda sırt çevirmeye devam edemez. Siviller, RSF savaşçıları tarafından öldürülme tehdidi altındayken buna seyirci kalmak vicdansızlıktır. Son haftalarda Faşir’den gelen haberlerde gördüğümüz korkunç can kaybı ve katliamlar tekrar etmemeli. RSF sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları durdurmalı ve El Ubeyd’den çıkıp başka bir bölgeye sığınmaya çalışan sivillerin güvenli geçişini garanti etmeli. Sudan çatışmasını körükleyen tüm devletler buna derhal son vermeli. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, RSF’ye silah tedariki de dahil askeri yardımı durdurmalı.
“RSF’nin uluslararası ve bölgesel destekçileri, RSF güçlerinin uluslararası insancıl hukuka riayet etmesini ve sivillerin korunmasını sağlamalarını talep etmeli. Ayrıca ihlallere ilişkin hesap verebilirliği önceliklendirmek ve geliştirmek için ellerinden geleni yapmalı. Birleşik Arap Emirlikleri, BM Güvenlik Konseyi, AB üye devletleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin de dahil uluslararası toplum, Sudan halkını yüzüstü bıraktı. RSF liderliğine, sivillere yönelik acımasız saldırılarını durdurmaları için acilen baskı yapmalılar.”
Uluslararası Af Örgütü ayrıca Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (OGAD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de dahil bölgesel kuruluşları, RSF’ye sivillere yönelik saldırıları sonlandırmaları için daha fazla baskı yapmaya çağırdı.
Binlerce sivilin öldürüldüğü Sudan’da 177 bin kişi hâlâ mahsur
Ne olmuştu?
Sudan’da 15 Nisan 2023’ten beri ordu ile dış destekli RSF arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan El Faşir, son haftalarda RSF’nin yoğun saldırılarına maruz kaldı ve 26 Ekim 2025’te büyük ölçüde bu grubun kontrolüne geçti.
On binlerce sivilin çatışmalardan kaçtığı kentte, RSF mensuplarının sivilleri zorla yerlerinden ettiği, silahsız insanları öldürdüğü ve işkenceye maruz bıraktığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kadın ve çocuklara yönelik sistematik cinsel saldırı ve istismar vakalarının arttığı raporlandı.
Bölgeden gelen tanıklıklara göre RSF güçleri, köyleri yakarak halkı göçe zorluyor; kadınları ve çocukları kaçırıyor.
En az 2 bin sivilin öldürüldüğü, yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 177 bin kişinin kentte soykırım tehdidi altında olduğu bildiriliyor.
Yale Üniversitesi tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, kent çevresinde onlarca köyün tamamen yakıldığını, toplu mezar alanlarının oluştuğunu ve sivillere yönelik saldırıların daha da ağırlaştığını ortaya koydu.
Uluslararası Göç Örgütü, 5 Kasım 2025 itibarıyla Faşir kentinde 81 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Sudan’ın bazı bölgelerinde kıtlığın doğrulandığını açıkladı. (TY)