“Sudan çatışmasını körükleyen devletler buna son vermeli”

Uluslararası Af Örgütü, Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) saldırılarını yoğunlaştırdığına dair haberlerin arttığına dikkat çekerek, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm devletlere RSF’ye yönelik silah tedarikini derhal durdurma çağrısı yaptı.

RSF’nin 26 Ekim’de Faşir kentinin kontrolünü Sudan Silahlı Kuvvetleri’nden (SAF) ele geçirmesinin ardından, toplu öldürmeler ve sivillere yönelik saldırıları gösteren çok sayıda video ortaya çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı da 3 Kasım’da yayımladığı açıklamada, Faşir’deki toplu öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve RSF saldırıları sırasında işlendiği bildirilen diğer suçlara ilişkin haberlerin “derin kaygı” yarattığını belirtti

RSF’nin saldırılarıyla ilgili konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, şöyle dedi:

“Dünya Sudan’daki, özellikle de Kurdufan bölgesindeki sivillere, karşılaştıkları ciddi tehlikelerin açıkça görüldüğü bir zamanda sırt çevirmeye devam edemez. Siviller, RSF savaşçıları tarafından öldürülme tehdidi altındayken buna seyirci kalmak vicdansızlıktır. Son haftalarda Faşir’den gelen haberlerde gördüğümüz korkunç can kaybı ve katliamlar tekrar etmemeli. RSF sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları durdurmalı ve El Ubeyd’den çıkıp başka bir bölgeye sığınmaya çalışan sivillerin güvenli geçişini garanti etmeli. Sudan çatışmasını körükleyen tüm devletler buna derhal son vermeli. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, RSF’ye silah tedariki de dahil askeri yardımı durdurmalı.

“RSF’nin uluslararası ve bölgesel destekçileri, RSF güçlerinin uluslararası insancıl hukuka riayet etmesini ve sivillerin korunmasını sağlamalarını talep etmeli. Ayrıca ihlallere ilişkin hesap verebilirliği önceliklendirmek ve geliştirmek için ellerinden geleni yapmalı. Birleşik Arap Emirlikleri, BM Güvenlik Konseyi, AB üye devletleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin de dahil uluslararası toplum, Sudan halkını yüzüstü bıraktı. RSF liderliğine, sivillere yönelik acımasız saldırılarını durdurmaları için acilen baskı yapmalılar.”

Uluslararası Af Örgütü ayrıca Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (OGAD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de dahil bölgesel kuruluşları, RSF’ye sivillere yönelik saldırıları sonlandırmaları için daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

Binlerce sivilin öldürüldüğü Sudan’da 177 bin kişi hâlâ mahsur