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YT: Yayın Tarihi: 11.09.2026 09:59 11 Eylül 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.09.2026 11:18 11 Eylül 2026 11:18
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Suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut’un İstanbul’da gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalandı
Fotoğraf: AA.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

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"2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu"

Bakan Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan Yakut’un ANOM ve SKY ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Gürlek, suç örgütünün İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

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Örgütün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunun ortaya çıkarıldığını kaydeden Gürlek, uyuşturucuya karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

2017'den beri aranıyordu

İslam Yakut, İstanbul’da 21 Haziran 2009’da uyuşturucu suçundan gözaltına alınmış ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yaklaşık 6 yıl Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan Yakut, daha sonra yarı açık cezaevine sevk edildi.

Yakut, girdiği açık öğretim sınavlarında özel bir üniversitede kamu yönetimi bölümünü kazandı. Bu süreçte sınavlara jandarma eşliğinde gidip gelen Yakut, hafta içi izinli olarak üniversiteye devam ettiği belirtilmişti.

Yakut, 2017’de 4 kez özel izin, 2 kez de mazeret izni kullandı. Haziran 2017^de yine aldığı özel izin sonrası cezaevine dönmeyen Yakut, firar etmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek operasyon uyuşturucu eroin
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