Şubadap Çocuk’tan yeni albüm: Kabuk Kırma Partisi

“Çekirdeksiz Domates”, “Fasa Fiso”, “Özgürlük” şarkılarıyla tanınan Şubadap Çocuk, 8. albümü “Kabuk Kırma Partisi” ile dinleyicileriyle buluştu.

Altı şarkıdan oluşan albümde, önceki çalışmalarda olduğu gibi şarkılar yine çocuklar tarafından seslendirildi. Şubadap Çocuk, şarkıların, İzmir Harmandalı Kültür Sanat Derneği bünyesinde birlikte çalıştıkları çocukların sesinden hayat bulduğunu ve bu albümün, uzun süreli bir ortak emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Kuruluş yılları olan 2013’ten bu yana çocuk şarkıları repertuarına 51 yeni şarkı eklediklerini belirten ekip, “Kabuk Kırma Partisi” albümünü şöyle tanıttı:

Suzi , bizim komşumuz, her sokakta biraz sevgi, bir kap su.

, bizim komşumuz, her sokakta biraz sevgi, bir kap su. Tak Tak Tak , kabuklarını kıran, değişen, dönüşen her canlıya içten dışa fırlayan bir 'heeey' şarkısı.

, kabuklarını kıran, değişen, dönüşen her canlıya içten dışa fırlayan bir 'heeey' şarkısı. Mevsimler Yerinde Kalsın , kafası karışan mevsimlerin imdadına koşmak isteyenlerin jestli, mimikli coşkusu.

, kafası karışan mevsimlerin imdadına koşmak isteyenlerin jestli, mimikli coşkusu. Evdeki Hayalet , evdeki görünmeyen emeği göstermek için gözlük.

, evdeki görünmeyen emeği göstermek için gözlük. Takıl Kitapların Kanatlarına , kitaplardan hayallere kanatlı bir köprü.

, kitaplardan hayallere kanatlı bir köprü. Öcü Möcü Yok Ki, kulaktan kulağa büyüyen hurafelerden kurtulma denemesi.

Albüm, ŞubadApp’te yayında

Yeni albüm, öncelikli olarak Şubadap Çocuk’un geliştirdiği ve tamamen ücretsiz, reklamsız bir uygulama olan ŞubadApp üzerinden erişime açıldı.

Şarkılar, 10 gün sonra tüm dijital platformlarda da dinlenebilecek. Ancak ekip, ŞubadApp uygulamasının öncelikli dinleme platformu olarak tercih edilmesini önemsediklerini belirtti.

Ekip, bu konudaki gerekçelerini sosyal medya hesaplarında “Neden böyle bir şey yapıyoruz?" başlıklı bir gönderiyle açıkladı.

Şubadap Çocuk: Neden böyle bir şey yapıyoruz? Müzik yayıncılığı uzun süredir devasa şirketlerin egemenliği altında. Dünyadaki şarkıların büyük bölümü telefonumuzda, evet ama konu bununla bitmiyor. Bu platformlar, hem sanatçının hakkına giriyor, haksızca büyük kârlar elde ediyorlar, hem de dinlemeleri, tercihleri çeşitli biçimlerde manipüle ediyorlar. Biz uzun süredir bu konu üzerine çalışıyoruz. Dinleyicilerimizle doğrudan temas kurmanın alternatif yolları üzerine kafa yoruyoruz. Yine bu sebeple, tüm üretimlerimizi web sitemiz subadapcocuk.org üzerinden kamuya açık şekilde paylaşıyoruz. Şarkılarımızı da aynı şekilde ücretsiz indirebiliyorsunuz sitemizden. Çünkü bu üretimler çocukların ve dolayısıyla toplumun bir ihtiyacı olarak üretiliyor ve hepimiz bunlara sahip çıkarsak daha etkili üretimler haline gelecek. ŞubadApp de bu çabaların bir parçası. Şubadap şarkılarını ücretsiz, reklamsız, diğer şarkı ve videoların basıncında kalmadan dinleyebiliyorsunuz. Anadolu turnelerimiz boyunca çokça köyde internet sorunu olduğunu da gördük, bu sebeple şarkıları çevrimdışı dinleme olanağı da oluşturduk. Bu çalışmalarımızı kıymetli gören takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan da istediğimiz şey, uygulamayı indirmeleri ve çevrelerine önermeleri.

(VC)